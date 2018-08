Bahnhofsvorstadt. Groß war die Empörung der Mitglieder des Beirates Mitte, die ihre Sitzung nicht von ungefähr in die Skateranlage im ehemaligen Postamt 5 verlegt hatten. Denn die steht vor dem Aus, sollte nicht noch ein Wunder geschehen. Wenn der Senat jetzt nicht mit einem Allemann-Manöver handelt, dann gehen in dem Vorzeigeprojekt, das von Jugendlichen aus ganz Bremen genutzt wird und auch überregional bereits für viele positive Schlagzeilen sorgte, Anfang Februar 2019 endgültig die Lichter aus. 25 000 Euro fehlen noch im laufenden Jahr. 75 000 Euro sind es im nächsten Jahr, wie Ulli Barde, Initiator der Skateranlage und des Vereins Sportgarten, darlegte.

Seit weit mehr als einem Jahr wird er mit seinem Team von Seiten des Sozialressorts vertröstet. Das soll eigentlich für die Finanzierung des Erfolgsprojektes zuständig sein. Anja Stahmann (Grüne), die zu der Beiratssitzung eingeladen worden war, schickte Monika Frank, Referatsleiterin für junge Menschen im Sozialressort, der die undankbare Aufgabe zukam, die schlechten Nachrichten zu verkünden. Kurz und bündig: Für die Erhaltung der Skateranlage seien im Sozialhaushalt keine Mittel eingestellt, sagte sie. Es sei illusorisch, die wachsende Anzahl von Jugendhilfe-Projekten, mit denen der Verein Sportgarten konkurriere, finanzieren zu können. Frank verwies teils auf Kollegen, die in Urlaub seien und mit denen sie sich nicht habe absprechen können. Ein weiteres Argument: Sie sei noch nicht so lange im Ressort. Bezogen auf das der Skateranlage angegliederte Fablab, das nun auch auf der Kippe steht, räumte sie sogar ein: „Meine Leute und ich durchschauen das nicht! Außerdem hatte ich nicht den Auftrag, mich um das Fablab zu kümmern!“ Der Beirat Mitte hatte immer wieder Globalmittel bewilligt, um den finanziellen Engpass der Skateranlage zu überbrücken, zuletzt 8500 Euro. Monika Franks Antwort darauf: „Diese Summe haben wir nicht einmal“.

Deutliche Worte der Kritik fand Joachim Musch (Grüne), Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Beirat Mitte: „Ich finde das einfach unverschämt! Da ist es doch kein Wunder, wenn die Politik den Bach runtergeht! Es muss doch darum gehen, die Städte für junge Menschen attraktiv zu machen!“ Und er legte gleich noch einmal sarkastisch nach und hob den Präventionsgedanken solcher Jugendeinrichtungen hervor, indem er seinem Frust Luft machte: „Es ist doch so, wenn für diese Summe von 75 000 Euro beispielsweise drei Jugendliche in Jugendhilfemaßnahmen untergebracht werden müssten, dann würden Sie doch das Geld sofort ohne weiteres hinlegen! Das ist doch Starrsinn, solch ein Projekt wie die Skateranlage nicht zu fördern!“

Verwaltung reagiert allergisch

Auf diesen Vergleich reagierte Monika Frank allergisch, nachdem sie zuvor rund heraus die Unterstützungsangebote seitens des Beirates abgelehnt hatte: „Wir haben sowieso keine Controlling-Spielräume! Und wir haben keine Handlungs-Spielräume, um ins Risiko zu gehen! Schließlich gibt es auch in anderen Ressorts eine Haushaltssperre.“

Musch tritt genauso wie Ortsamtsleiterin Hellena Harttung für die Rettung des Gesamtkonzeptes ein: die Finanzierung von Skateranlage und Fablab. „Das ist einfach eine Pflichtaufgabe!“, betonten sie unisono. Der Verein FabLab (Fabrication Laboratory), das Mobile Game Lab der Hochschule Bremen und der Verein Sportgarten betreiben in Kooperation im ehemaligen Postamt 5 eine digitale Bildungsstätte. Zielsetzung ist die Förderung der Selbstermächtigung im Umgang mit Medien und der Zugang zu neuen Medien. Unter anderem werden „Open Lab Days“ und Sport- und Medien-AGs für die Klassen 4 bis 10 angeboten. Mit diesen Worten beantwortete der Senat im Juli 2018 eine Anfrage der SPD-Fraktion. In der Anfrage der SPD wird ausdrücklich der hohe Stellenwert solcher Makerspaces in Zeiten der sich rasant entwickelnden Digitalisierung hervorgehoben. Das Fablab hat ein Budget von 60 000 Euro im Jahr, davon erwirtschaftet es 20 000 Euro in Eigenregie. Bleibt eine jährlich zu finanzierende Summe von 40 000 Euro, für die das Fablab auf die Hilfe des Senates angewiesen ist.

Musch’ Fraktionskollege Michael Rüppel bemängelte, dass der Verein Sportgarten immer mehr aus der staatlichen Förderung herausfalle: „Wir sind schon seit langem dafür eingetreten, einen eigenen Haushaltstitel für die Erhaltung des Vereins Sportgarten zu erwirken, doch das hat ja bisher leider nicht geklappt“. Harttung warf ein, dass ein im Ressort für Soziales, Jugend, Integration und Sport angesiedelter Haushalts-Titel ideal wäre. Monika Franks Antwort: „Wir haben lediglich Mittel für den organisierten Sport.“ Davon unbeeindruckt, betonte Harttung: „Ich rate schwer davon ab, diese Anlage nur noch mit ehrenamtlichen Betreuern betreiben zu wollen. Solche Projekte brauchen hauptamtliche Profis, die sportlich fit sind“. Immerhin tummeln sich laut Ulli Barde in der Skateranlage gleich verschiedene Szenen: nicht nur Skater, sondern auch die Scooter-, BMX- und die Parkour-Szene.

Ein letzter Silberstreif

Als letzter, vager Silberstreif am Horizont bleibt das Treffen, zu dem das Sozialressort an diesem Donnerstag die Bildungs-, Bau- und Gesundheitsressorts eingeladen hat, in der Hoffnung, doch noch, wenn auch kleine Summen, auftreiben zu können. Weshalb sie nicht auch den Wirtschaftssenator eingeladen hat, die Antwort auf diese Frage blieb Frank allerdings schuldig. Sarkastisch darauf reagierte Joachim Musch, der von Haus aus Jurist ist: „Wenn man nur will und es gebraucht wird, ist in der Politik immer Geld da. Es kommt doch nur auf die Verteilung an. Es sind eben Fantasie, Ideen und Kreativität gefragt, um es zu besorgen“. Die Beiratsmitglieder forderten die zuständigen Ressorts unter Federführung der Sozialsenatorin einstimmig auf, die Finanzierung „dieses pädagogisch so wertvollen Projektes“ zu übernehmen. Der Beirat verlangt die kurzfristige Terminierung von Gesprächen.