Ostertor. Als seine behinderte Schwester Seline geboren war, stand Eray plötzlich nicht mehr im Mittelpunkt der Familie. Die Aufmerksamkeit der Eltern galt fortan fast nur dem kranken Kind, das extrem viel Pflege und Zuwendung brauchte. Und auch die 17-jährige Svea litt unter Vernachlässigung, als ihr jüngerer Bruder an Krebs erkrankte – der extreme Grad an Betreuung, den schwerkranke oder behinderte Kinder brauchen, geht oft zu Lasten ihrer Geschwister und wirkt sich auf ihre Psyche aus. Damit unterscheidet sich die Realität der Betroffenen grundlegend von der anderer Kinder und Jugendlicher. „Wir stehen ständig im Schatten“, sagt eine Schwester, „weil da jemand ist, der einfach mehr Hilfe braucht.“

Der Dokumentarfilm „Unzertrennlich“ zeigt das Leben solcher Geschwister aus vier Familien. Im Cinema Ostertor feierte er unter Anwesenheit der Autorin und Regisseurin Frauke Lodders seine Premiere. Die rund vier Millionen Menschen in Deutschland, von denen ein Geschwisterteil schwerstkrank oder behindert ist, leiden jedoch nicht nur unter Vernachlässigung: Der Bruder ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt, die Schwester hat Trisomie 21, aber der belastete Geschwisterteil lernt oft schon als Kind, Verantwortung zu übernehmen und Verzicht und Verlust zu ertragen.

Leise beobachtend und mit großem Respekt nähert sich der Film „Unzertrennlich“ den unterschiedlichen Lebensrealitäten von Geschwisterkindern und zeigt ihren Alltag. Nicht nur für sie, auch für die Eltern ist die Belastung meist unvorstellbar groß: „Ich musste anfangs 24 Stunden am Tag für das Kind da sein“, sagt eine Mutter, deren Kind geistig und körperlich behindert ist, „ich stand ständig am Rande der Erschöpfung.“ In einem Fall, bei dem das Kind unter Trisomie 18 leidet, was mit Missbildung der inneren Organe einhergeht, kommt die Mutter kaum zum Schlafen und bringt ihr behindertes Kind nur mit Schlafmitteln zur nächtlichen Ruhe.

Der Dokumentarfilm, der auf Kommentare verzichtet und von den Interviews der Betroffenen lebt, zeigt Fälle von Menschen im Alter zwischen fünf und 29 Jahren. Auch in Kinderhospizen wurden Aufnahmen gemacht. Die Kamera ist oft nah an den Gesichtern, sie hält das gemeinsame Spielen, aber auch das Zanken, Kochen, den Abwasch oder die Gespräche am Frühstückstisch fest.

2017 gedreht und im Frühjahr 2018 fertiggestellt, feierte „Unzertrennlich“ auf dem 35. Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest Premiere und erhielt dort den mit 3500 Euro dotierten Goldenen Herkules als bester Film im Lokalwettbewerb und wurde außerdem für den Hessischen Filmpreis nominiert.

„Ich bin vielen dieser Geschwister und ihren Familien begegnet und habe sie rund ein Jahr begleitet“, sagt Autorin und Regisseurin Frauke Lodders, die in Kassel lebt und zur Premiere nach Bremen angereist war. „Und obwohl es sich um ein hochemotionales, belastendes Thema handelt, war ich überrascht, wie viel Lebensfreude von vielen Kindern ausgeht“, sagt sie. „Natürlich war es viel Arbeit, überhaupt Familien zu finden, die bereit sind, sich filmen zu lassen, deshalb hat der Film von der ersten Idee bis zur Fertigstellung drei Jahre gebraucht“, sagt die Autorin, für die es das größte Problem war, die ablehnende Haltung vieler Organisationen gegenüber den Medien zu überwinden, die wegen oft reißerischer Berichte schlechte Erfahrungen gemacht hatten.

„Auch wenn der Film sehr berührend ist, in ihm wird auch überraschend viel gelacht, denn es ist letzten Endes ein lebensbejahendes Werk, und man weint in ihm keine Sturzbäche“, sagt Frauke Lodders, „für mich war er wertvoll für mein gesamtes Leben.“ So erschütternd die Schicksale sind, der Film wirkt keineswegs deprimierend, sondern zeigt die Tapferkeit, mit der Geschwisterkinder ihr verändertes Leben akzeptieren. „Sie kann ja nichts dafür, dass sie so was hat. Es ist ja einfach nur Zufall, vielleicht hätte es auch mich treffen können oder jemand anders. Und damit muss man leben können“, sagt Eray, der Bruder seiner behinderten Schwester Seline. Überraschend ist auch die Lockerheit, mit der Kinder die schwere Erkrankung nehmen.

Max sagt über seine Schwester Judith, die er bereits verloren hat: „Judith hat mich eigentlich ganz vieles gelehrt. Vor allem einfach diese Endlichkeit des Lebens, konstant einprogrammiert im Kopf, dass ich einfach immer denke, wenn ich irgendwas toll finde, irgendwas haben, irgendwas machen möchte, dann mach ich das.“

Der Film „Unzertrennlich“wird in Zusammenarbeit mit Kinderhospizen in mehreren deutschen Städten gezeigt. Im Cinema, Ostertorsteinweg 105, ist er noch am Mittwoch, 23. Januar, um 18.25 Uhr zu sehen.