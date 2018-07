Steinmetzmeisterin Silke Frese bei ihrer Arbeit. Eine Schutzbrille gehört dabei zu ihrer Ausrüstung. (Walter Gerbracht)

Ein heißer Tag. Im Schatten der Friedhofsmauer und unter einer großen Linde steht ein steinerner Wald. Aus dem Hintergrund tönt ein leises, schlagendes Geräusch. Auf dem Hof von Grabmal Frese trifft man auf die Ausstellung zahlreicher Steine, unterschiedlich in Farbe und Art, naturbelassen oder poliert. Der Traditionsbetrieb feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen, Chefin ist die Steinmetzmeisterin Silke Frese. „Die Vielfältigkeit ist das Schöne. Viele meinen, ich hätte nur mit dem Tod zu tun. Nein, der gehört zwar dazu, aber ich mache ja etwas für die Lebenden“, sagt sie.

Die 46-Jährige ist seit knapp 30 Jahren im Beruf. „Vorbereiten auf den Tod kann sich der Mensch, seit er denken kann – will nur keiner“, sagt sie und ergänzt: „Es ist ein stilles Abkommen mit dem Tod.“ Ihre Kundschaft befindet sich also im „Ausnahmezustand Trauerfall“, und so geht Frese mit viel Gespür in der Beratung auf die Trauernden ein. Dabei bemüht sie sich herauszufinden, welche Art von Stein zum Verstorbenen und zur Familie passt. Ein Grabmal mit Ecken und Kanten passt zu einem anderen Charakter als ein Stein mit klassisch-geometrischer Form.

Die Grabsteine in vielfältiger Gestalt, aus unterschiedlichsten Qualitäten werden in der Werkstatt aufgebaut, das heißt gestaltet mit Schrift, bei Bedarf auch mit Ornament, Symbolen oder Bronzedekor. Auch unterschiedliche kulturelle Vorlieben wie Fotos auf Porzellanplatten, die auf dem Grabmal angebracht werden, können berücksichtigt werden. Derzeit kommt viel Stein-Ausgangmaterial aus modernen Betrieben in Indien – besonders gefragt sind polierte Varianten. Der Betrieb Frese liefert die Grabmale auch ins Bremer Umland und an weiter entfernte Orte. Sogar auf einem Friedhof in Malaysia steht ein Werk der Freses.

Präzise Arbeit

„Wir machen es klassisch“, sagt Frese über den Beginn einer jeden Arbeit. Sie gestaltet eine Skizze von Hand und wandelt zum Beispiel die Buchstaben so ab, dass die Schrift ihren eigenen Charakter bekommt. Die 1:1 Pergamentzeichnung wird durchgepaust, mit Wachspapier auf den Stein übertragen, und dann mit einer diamantenen Anreißnadel angerissen. Bei dem weiteren Vorgehen schlägt Frese ständig mit einem hammerähnlichen Werkzeug auf ein Eisen, und haut die Schrift in den Stein. Heutzutage wird dieser Schlag beim Schrifthauen durch die komprimierte Luft aus einer Druckluftpistole übernommen. Dabei wird das Schrifteisen in die Druckluftpistole eingesetzt, und der Steinmetz geht dann seinen zuvor angerissenen Buchstaben nach.

1968 hat sich Silke Freses Vater, Steinmetzmeister Uwe Frese, selbstständig gemacht und die Firma gegründet. 2004 hat Silke Frese den Betrieb übernommen. Die Tochter ist dankbar, dass ihr Vater noch beinahe täglich im Betrieb ist. Er selbst nennt sich „mitarbeitender Rentner“ und hält sich regelmäßig auf dem Laufenden. Als Kind wollte sie immer mit den Händen arbeiten und draußen sein, ihr Wunsch war es etwas Schönes zu machen, am besten mit Menschen zusammen. Kurz hat sie mit dem Beruf des Goldschmieds geliebäugelt. Nachdem Realschulabschluss sagte sie sich jedoch, ohne lang nachzudenken: „Ich werde Steinmetz“.

Mit knapp 16 Jahren hat Frese dann beim Vater gelernt. Das war „nicht einfach, aber trotzdem schön“, sagt sie. Danach ist es ihr Ehrgeiz gewesen, den Weg bis nach ganz oben zur Steinmetzschule zu gehen. Dort war sie, wie auch zwei Kolleginnen, als Frau unter Männern schon ein bisschen „Exot“, aber „man hat entweder einen flotten Spruch zurückgegeben, oder sich unterbuttern lassen.“ Mit 24 Jahren ist Silke Frese dann Meisterin geworden. „Feldspat, Quarz und Glimmer, das vergess` ich nimmer“, so lautet der Antwort- Merksatz auf die Frage nach den Bestandteilen von Granit. Ihr Gesellen-, und auch ihr Meisterstück bestanden allerdings aus Obernkirchener Sandstein, dem sogenannten „Bremer Stein.“ Beide Stücke hat sie traditionell komplett von Hand gehauen.

Traditionen spielen beim Steinmetz, einem der ältesten Berufe der Welt, heute keine so große Rolle mehr. Aber sprechen Steinmetze von einem „Bernhard“, dann hat jemand ein missglücktes Werkstück fabriziert. Silke Frese hat zwar noch keinen gesehen, aber auch schon davon gehört, dass es in Dombauhütten sogar ganze „Friedhöfe“ missglückter Werkstücke geben soll.

Silke Frese trägt die traditionelle blaue Schürze der Steinmetze. Früher hat man beim Kunden die verschmutzte Seite der Schürze hoch gebunden, und die saubere Seite präsentiert. Eine andere, bestimmte Art die Schürze zu tragen, soll ein Zeichen für Mittagspause sein.

Bei der sogenannten Klangprobe wird ein Werksstück auf Schäden untersucht. Dabei klopft man den Stein ab, und hört, ob Einlagerungen oder Risse im Inneren enthalten sind. Die Fachfrau erläutert: „Der Stein spricht mit mir“ und ihr Kollege und Mitarbeiter Benny Wiegand, ebenfalls Steinmetzmeister, stimmt dem sofort zu.

Es kommt auf den Klang an

Jedes Material hat einen anderen Klang, ob ein Material gesund ist oder nicht, kann man hören, erklären die Experten. Wird von Hand gearbeitet, und je nachdem wie steil oder flach man das Eisen anhält, hört man die Übersetzung vom Schlag ins Material. Wenn sie es richtig halten, hört man das „Ping“ des Eisens, und man hört wie der Stein getroffen wird. Silke Frese zitiert: „Wenn das Eisen fliegt, spricht der Stein.“ Die 46-Jährige führt es sogleich vor: Dumpf klingt es, wenn die ganze Kraft in den Stein geht und nichts wegspringt. Ein helles Klingen ertönt, wenn ein Steinteil weggesprengt wird, und das Eisen springt. „Bei uns hört man, ob jemand arbeitet“, sagt sie lachend und ergänzt: „Sie sehen was sie geschafft haben.“

Die Chefin Frese sagt von sich „ich bin in gewisser Weise pingelig“, und macht dann lakonisch auf ein eindeutiges Problem beim Arbeiten mit Stein aufmerksam: „Ecke ab, ist Ecke ab“. Ihr Anspruch als Handwerkerin ist klar: „Sauber und ordentlich!“ – und das gehe nur, wenn man konzentriert arbeitet.

Es müsse gar nicht der Kölner Dom sein, sagt die Steinmetzmeisterin und verweist auf Kunstwerke vor der Haustür. In Bremen müsse man nur mal „mit den Augen nach oben“ gehen, und sich die ganz alten Häuser ansehen, rät Silke Frese. Besonders natürlich sind am Rathaus geschichtsträchtige Steinarbeiten zu sehen. Sie selbst schaue auch noch im Café interessiert auf die steinernen Bodenplatten, und will wissen aus welchem Material sie bestehen. Natursteine, so sagt sie, könne man nicht alle kennen, und erzählt, dass ein Fachlexikon etwa 3500 Natursteine listet.

Privat hört die Hemelingen wohnende Steinmetzmeisterin gerne Musik, trifft sich mit Freunden und hat auch noch einen kleinen Garten. Sie sei ein absolut positiver Mensch, und sagt, man müsse aus allem das Beste machen und von den Fehlern lernen. Für Silke Frese ist es schön, dass sie Kunden sogar in dritter Generation hat. Auf die Frage, ob das nicht eine gewisse Tragik beinhalte, antwortet sie: „Nein, ist das ist keine Tragik, das ist das Leben. Ich interessiere mich für Menschen, und wahrscheinlich bleiben mir deswegen die Menschen und ihre mehr oder weniger kurz oder lang erzählten Geschichten in Erinnerung.“