An diesem Plakat scheiden sich die Geister. Ein Mann in Anzug mit Aktentasche steht vornüber gebeugt über einer Mülltonne, darüber der Spruch: „Bitte hören Sie auf, jeden Müll zu essen.“ Darunter der Slogan: „Echt Bio“. Ist das jetzt Humor oder ist es geschmacklos, diskriminierend gar? Das Plakat auf einem Werbeständer vor Abakus-Naturkost in der Brunnenstraße hat für Unmut gesorgt. Dessen Geschäftsführer Lothar Zumfelde versteht die Kritik nicht.

„Aus dem Plakat geht ganz klar hervor, dass das kein Obdachloser ist“, sagt er auf Nachfrage. Das Plakat sei ein offizielles Werbemittel der Großhändler für Naturkost („Die Regionalen“) und deutschlandweit um die 400 mal verkauft worden, sagt Lothar Zumfelde. Es solle darauf aufmerksam machen, wie viele schädliche Zusätze in konventionellen Lebensmitteln verarbeitet werden, beispielsweise zu viel Zucker, zu viel Salz und künstliche Geschmacksstoffe. Ein zweiter Aspekt sei, dass viel zu viele Lebensmittel weggeworfen werden. Die Kritik an der konventionellen Lebensmittelindustrie sei auf dem Plakat eben humorvoll verpackt, meint der Abakus-Geschäftsführer.

Das sehen manche aus der Zielgruppe anders. „Wenn viele Menschen etwas Falsches tun, macht es das nicht richtig“, sagt Marion Eichstädt, die gern regionale Biowaren einkauft und das Plakat befremdlich findet. „Da werden Menschen diskriminiert, die aus Mülltonnen leben“, ist ihr Eindruck. Und das würden immer mehr. Das Plakat wirke auf sie, als mache sich eine elitäre Clique, die sich Bio-Lebensmittel leisten kann, über Benachteiligte lustig. Das könne sie nicht mittragen. Auch Anzug und Aktentasche seien längst keine Symbole für Wohlstand mehr. Schließlich können auch Menschen, die berufstätig seien, nicht immer von dem leben, was sie verdienen, sagt ein Steintorbewohner, der sehr für regionale Vermarktung ist und mehrere negative Reaktionen auf die Werbung mitbekommen hat. Selbst bei gutem Willen: Wo es viele benachteiligte und obdachlose Menschen und auch Flaschensammler gebe, könnte das Plakat missverstanden werden.

Eine andere Leserin des Stadtteil-Kuriers stand vor Weihnachten verwundert vor dem benachbarten Trauerraum in der Brunnenstraße. „Ich bin ja durchaus für schwarzen Humor zu haben“, schrieb Regina Dietzold. „Aber das?“ Im Schaufenster war auf einem Schild zu lesen: „Noch kein Geschenk? Wir verschenken Urnen.“ Sie habe da durchaus geschluckt, ließ die Bremerin aus dem Steintor den Stadtteil-Kurier wissen. Und weiß, sie war damit nicht allein.

Die unmittelbaren Rückmeldungen, die der Bestatter bekam, seien aber positiv gewesen, sagt ein Trauerraum-Mitarbeiter auf Nachfrage. Tatsächlich hätten ein paar Leute das Angebot nachgefragt und sich Urnen ausgesucht. Dabei seien sehr interessante Gespräche zustande gekommen. „Ich glaube schon, dass das auch mal aneckt“, sagt der Mitarbeiter über derlei Schaufensterwerbung. Aber Spezialisten für individuelle Bestattungen wollten nun einmal, dass sich Menschen mit dem Thema auseinandersetzen.