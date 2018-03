45 Uhr zu der Veranstaltung „Stadt, Land, Fluss – wie Flüsse unser Leben prägen in Bremen und weltweit“ ein. Es gibt eine kostenlose Führung durch das Wasserkraftwerk am Weserwehr und um 15.30 Uhr einen Impulsvortrag und eine gemeinsame Teerunde in der Gemeinde Alt-Hastedt, Bennigsenstraße 7 a. „Flüsse sind Lebensadern, Transportwege, Grenzen, Erinnerungsorte, Energieträger, und sie sichern die Ernährung“, sagt Christina Hübner, Bildungsreferentin für ökumenische Diakonie. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich zunächst um 13.45 Uhr am Museum „Die Adern der Stadt“, Hastedter Osterdeich 239. Anmeldungen werden bis Dienstag, 13. März, erbeten unter 16 38 40 oder per E-Mail an info@diakonie-bremen.de.