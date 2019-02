Große abstrakte Landschaften in extremen Breitformaten gestaltet Peter Holz aus verschiedenen Materialien. (Roland Scheitz)

Stubenfliegen wirken in extremer Vergrößerung wie Wesen von einem anderen Planeten. Eine schmale Bremer Straße offenbart, in Federstrich und Wasserfarben festgehalten, nie gesehene Reize. Ein „Ich“ träumt von Models im Gepardenfell und glitzernden Kostümen, und sogar kleine Dichtungen erscheinen auf Leinwänden – die Werke, die zwölf Künstler in der DKV-Seniorenresidenz in der Contrescarpe präsentieren, zeigen, auf wie viele Arten man die Welt sehen kann.

Auf der Vernissage, die von Markus Goede mit eleganten und träumerischen Klavierstücken von Wolfgang Amadeus Mozart und Frederic Chopin eingebettet wurde, hielt Martina Burandt die Laudatio: „Ich bewundere es, wie Künstler es schaffen, Ströme, die durch ihr Gehirn ziehen, in etwas Materielles zu verwandeln.“ Die Künstlerinnen und Künstlern, die sich im Stadtteil zur Gruppe "Kunst aus Findorff“ (KaF) zusammengeschlossen haben, erhielten in den Fluren der DKV-Residenz je sieben Meter Platz, um ihre Werke zu präsentieren. Sie reichen von traditioneller Gegenständlichkeit in Acryl- oder Aquarellfarben bis zum Einarbeiten von Bauschaum, dem Aufkleben eines Baumpilzes oder Kaugummi auf die Leinwand.

Es ist eine Ausstellung der Extreme: von großen, abstrakten Landschaften in extremen Breitformaten von Peter Holz bis zu den gegenständlichen Stadtansichten in farbigen Aquarellen von Isa Fischer. Doch finden sich auch gemalte Märchen und viel Geträumtes.

Auch zum Berühren, aber behutsam

„Meine Bilder kann man auch berühren, allerdings nur sehr behutsam“, sagt Peter Holz. „Ich tackere Stücke von Laken, Sackleinen oder Vorhängen auf eine Holzplatte, feuchte sie an und trage später die Farben auf.“ Die Stoffe geraten beim Übergang von Nass zu Trocken in Bewegung: Falten und Verzweigungen entstehen, die an Astwerk, Wellen oder Verwerfungen in Gestein erinnern. Je nach Dichte des Stoffs bilden sich andere reizvolle Strukturen. Peter Holz scheut sich nicht, die ungewöhnlichsten Materialien in seine Bilder einzubeziehen, wie zum Beispiel Silikon, das mit einer Spritzpistole aufgetragen wird, oder auch Bauschaum, der aushärtet und im Laufe der Zeit seine Farbe verändert.

Strukturen in der Natur sind abstrakt: Linien im Fels, Rippen am Strand oder wogende Wellen. Peter Holz greift dies auf, wenn er graue, braune oder orangefarbene Stoffe aufklebt, darunter eine dünne Linie aus Torf wie einen Spülsaum hinzufügt und das Silikon als Ozeanwellen verquirlt und blau bemalt. Man kann die Bilder an der Wand fixieren und holt sich ein Stück Natur ins Haus. „Im letzten Jahr war ich auf Island, und dort haben mich die Härte und Rauheit der Natur zu einem meiner Bilder inspiriert“, erklärt Peter Holz, der sein Atelier bei Use Akschen hat, aber mit Frau und Kindern in Findorff wohnt und von Beruf eigentlich Sprachwissenschaftler ist. „Doch der Umgang mit Sprache war mir auf die Dauer zu abstrakt, ich brauche die Auseinandersetzung mit der Materie.“

Ein stärkerer Kontrast zu den abstrakten Landschaften von Peter Holz als die bunten Aquarelle von Bremer oder Bremerhavener Ansichten, die Isa Fischer malt, ist kaum möglich. „Ich denke mir nie etwas aus, ich arbeite direkt vor dem Motiv, in der Regel drei bis vier Stunden lang. Zunächst trage ich mit der Feder die Zeichnung auf rauem Papier auf und bringe dann die Farben ins Spiel“, sagt Fischer, deren Bilder zum Beispiel aus ihrem Projekt „100 Bremer Häuser“ eine gewisse Berühmtheit erlangt haben. Bei der Ausstellung in der DKV-Residenz zeigt sie den Bremer Hauptbahnhof, die Feuerwache oder den Elefanten im Nelson Mandela-Park in farbenprächtigen Bildern, mit viel Liebe zum Detail.

In Griechenland gemalt

Auch während ihrer Griechenlandreise hat sie gemalt und lässt die Besucher erleben, wie sie die Bucht von Kimolos sah oder auch die irisierenden Tintenfische, die Fischer aus dem Ozean geholt haben. Isa Fischer hat in Bremen Grafikdesign studiert, wurde aber bald des Entwerfens von Logos und reduzierten Symbolwelten überdrüssig. Sie schloss sich den Urban Sketchers an, also Stadtzeichnern, die als kleine Gruppe auch in Bremen existieren und sich einfach hinsetzen, wo sie ein spannendes Motiv entdeckt haben. „Ein solches Tun gibt mir Ruhe und Gelassenheit“, sagt die Künstlerin, die mit zahlreichen Auftragsarbeiten gut beschäftigt ist: Viele Leute wollen zum Beispiel ihr Haus von ihr „verewigen“ lassen. „Menschen sehen mir auch gern zu, wenn ich auf dem Bürgersteig sitze, und mehrere Stunden ein Motiv wie das Bremer Rathaus male, sie wollen erleben, wie nach und nach ein Bild entsteht.“ Isa Fischer will ihrem Stil und ihrer Motivwahl treu bleiben: „Auf Porträts von Menschen lasse ich mich nicht ein.“

Manfred Schlösser, ein weiterer Zeichner der Gruppe KaF, macht nicht nur selbst Kunst von enormer Bandbreite, er will auch Erwachsene dazu animieren, wieder kreativ zu werden. „Die meisten Leute hören ja im Alter von zwölf Jahren mit dem Malen und Zeichnen auf, und das möchte ich ändern. Denn jeder trägt Ideen in sich, die darauf warten, in Zeichnungen umgesetzt zu werden.“ In Findorff sucht er außerdem nach leer stehenden Geschäften, die Raum für Ausstellungen bieten. „Wenn die Leute zum Einkaufen durch die Stadt gehen, möchten sie doch auch etwas erleben, und wenn sie dabei Kunst anschauen können, bereichert das ihren Alltag“, sagt Manfred Schlösser.

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Kunst aus Findorff“ ist bis Sonntag, 5. Mai, 11.30 bis 17 Uhr, in der DKV-Residenz, Am Wandrahm 40-43, zu sehen.