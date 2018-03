Aus dem Flugzeugbau der Vierzigerjahre stammte das Plexiglas für die Absätze dieser Schuhe aus der Sonderausstellung "Welt aus Glas. Transparentes Design" im Wagenfeld-Haus. Die Designerin und Privatsammlerin Luise Stern hat das Paar eher zufällig wiederentdeckt. (Roland Scheitz)

„Modeamt.“ Luise Stern hat in einem Flyer der Bremer Museen dieses Wort entdeckt und war elektrisiert. Schließlich hatte die gebürtige Hessin ihre Ausbildung zur Modedesignerin an der Nachfolger-Institution, dem Institut für Modeschaffen, in Frankfurt am Main, absolviert. Neugierig geworden, besuchte sie die Ausstellung „Welt aus Glas. Transparentes Design“, die noch bis 22. April im Wilhelm-Wagenfeld-Haus gezeigt wird. Und sie erlebte eine große, freudige Überraschung: Die eleganten Riemchenschuhe aus bordeauxrotem Leder mit den ultramodernen, transparenten Absätzen aus teilweise magentafarben schimmerndem Plexiglas stammen aus ihrer Privatsammlung. Hergestellt wurden sie aus einem Abfallprodukt von Flugzeugkanzeln.

Julia Bulk, wissenschaftliche Leiterin der Wilhelm Wagenfeld Stiftung, hatte die Schuhe bei Recherchen für die Ausstellung „Transparentes Design“ im Historischen Museum Frankfurt entdeckt. Und so kamen die Schuhe, die der Wiener Designer Anton Pelz 1941 nach einem Entwurf des Modeamtes entworfen hatte, für die Dauer der Ausstellung über Umwege wieder zurück in die Hansestadt. Eigens begleitet von gleich zwei Restauratorinnen, die mit weißen Handschuhen die eleganten Schuhe in der Ausstellungsvitrine drapierten.

Die Wahl-Bremerin Luise Stern, die mit ihrem Mann, dem Journalisten und Diplompolitologen Volker-Joachim im Viertel lebt, hat ihre Privatsammlung einst dem Historischen Museum Frankfurt am Main geschenkt. „Die Museumsleute kamen mehrmals mit Lieferwagen, um die Sachen abzuholen.“ Und auch das Kunsthistorische Museum Berlin habe lebhaftes Interesse daran gehabt. Luise Stern erinnert sich noch sehr genau daran, wie das Hausmeisterpaar Harres sie auf den Schatz aufmerksam gemacht hatte, der da in den Sechzigern auf dem Dachboden des Instituts für Modeschaffen in Frankfurt lag, darunter auch das Foto eines Mannequins in einem eleganten Straßenkleid aus schwarzem Wollstoff mit breitem Samtstreifenbesatz, das jetzt, gemeinsam mit den Schuhen, in der sehenswerten Schau „Welt aus Glas“ präsentiert wird, in der nahezu alle Facetten des „transparenten Designs“ beleuchtet werden. Auf anderen Fotos waren Fächer und Brautkrone aus Plexiglas zu sehen.

Da sich niemand sonst dafür interessierte, rettete Luise Stern die historisch wertvollen Stücke. „Die Fotos stammten vom Modeamt in Frankfurt, gegründet im Jahr 1933, kurz nach der ,Machtergreifung‘ der Nationalsozialisten“, weiß sie. Es wurde von Anfang bis zum Ende der NS-Zeit von der Professorin Margarethe Klimt geleitet, einer Nachfahrin des berühmten Wiener Malers. Als Margarethe Klimt zurück nach Wien ging, wurde Emy Grassegger, eine Absolventin des Modeamtes, ihre Nachfolgerin. Ab 1947 baute sie in Frankfurt das Institut für Modeschaffen auf.

Filigrane Cinderella-Schuhe

Emy Grassegger vererbte der Lehrerin, graduierten Designerin und Schneidermeisterin, die damals noch Luise Kreiling hieß und am Modeinstitut studiert hatte, zahlreiche Unterlagen des untergegangenen Modeamtes, darunter fünf riesige Bände mit Presseausschnitten und Utensilien. „Auch Knöpfe, Stoffe, Spitzen, Perlenstickereien und ebenjene Schuhe mit Absätzen aus Plexiglas“, erzählt Luise Stern.

Eine Auswahl an Exponaten aus der Sammlung Stern wurde schon einmal in Bremen gezeigt: Anlässlich des 50. Jahrestages des Kriegsendes zeigte das Ehepaar Stern im Presse-Club im Schnoor 1995 eine Ausstellung, in der die Sammlerstücke erstmals wieder in der Öffentlichkeit zu sehen waren. Zur Vernissage reiste eigens die New Yorker Professorin Irene Guenther an, die in ihrem Buch „Nazi Chic?“, ebenfalls die bordeauxfarbenen Schuhe abgebildet hatte. Das Echo in zahlreichen deutschen Zeitungen und Zeitschriften war groß. Anschließend wanderte die Ausstellung nach Oldenburg in die Universitätsbibliothek.

Vier Jahre später zeigte dann das Historische Museum Frankfurt am Main unter dem Titel „Frankfurt Macht Mode 1933-1945“ eine weitere, große Ausstellung mit den Exponaten aus der Sammlung Stern. Und nun stehen die eleganten Schuhe mit dem Plexiglas-Absatz in einer Reihe mit dem filigranen Cinderella-Schuh des italienischen Designers Salvatore Ferragamo, den unsichtbaren Sandaletten von 1947, die nur von Nylonfäden zusammen gehalten werden. Beide befinden sich in prominenter Gesellschaft: In der beleuchteten Vitrine gleich gegenüber ist beispielsweise in der Mode-Abteilung der Schau ein transparentes Exemplar einer „Hèrmes“-Tasche zu bewundern. Passend dazu ausgewählt haben die Ausstellungsmacherinnen nicht nur eine Passage aus dem Märchen „Cinderella“, sondern auch dieses Zitat des Ladykillers und Doppelnullagenten James Bond aus dem Film „Diamantenfieber“: „Ein hübsches, kleines Nichts, das Sie da beinahe anhaben. Gefällt mir!“