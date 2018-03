Nabu

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wildsträuchermarkt des Naturschutzbundes

Antje Noah-Scheinert

Sebaldsbrück. Der Naturschutzbund (Nabu) bietet im Frühjahr und im Herbst eine Sammelbestellung für heimisches Grün an, denn dieses Grün bietet Vögeln und anderen Tieren einen besseren Lebensraum als so manch exotisches Gewächs. Am Sonntag, 18.