„Battle of Print“: Die Initiatoren (v.l.) Stephan Kappen, Axel Stiehler und Niclas Stürken. (Kommunikationsverband Wirtschaftsraum Bremen)

Der Kommunikationsverband Bremen mit den Initiatoren Stephan Kappen, Axel Stiehler und Niclas Stürken lädt Grafiker, Fotografen und Künstler im Nordwesten ein, sich mit einem Entwurf an einem Wettbewerb zu beteiligen. Das Thema lautet: "Hands on Vinyl" – gesucht werden die besten Designs für LP-Plattencover. Die Aufgabe ist es, ein bestehendes Album zu redesignen. Die Wettbewerbsbedingungen finden sich unter kv-bremen.de. Der Beitrag soll per Mail an einreichung@kv-bremen.de geschickt werden, Einsendeschluss ist Montag, 13. August. Eine Jury aus Fachleuten wird aus den Einsendungen zwölf Entwürfe auswählen. Diese Cover werden in den „Battle of Print Kalender 2019“ aufgenommen. In der Jury ist unter anderem der bekannte Designer und Musiker Klaus Voormann. Alle Arbeiten werden im Wilhelm-Wagenfeld-Haus ausgestellt. Die Ausstellungseröffnung ist am Donnerstag, 30. August, und läuft bis 16. September.