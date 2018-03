Rüdiger Rosenkötter ist im Alter von fünf Jahren Mitglied der BTV von 1877 geworden. Der Verein hat ihn und andere auf der Jahreshauptversammlung für ihre Treue geehrt. (Roland Scheitz)

Der Junge aus der Östlichen Vorstadt wurde ein begeisterter Turner. Hatte er ein Lieblingsgerät? „Das weiß ich nicht mehr„, sagt der 74-Jährige. “Ist zu lange her. Aber wir haben damals alles geturnt.“ Außer dem Stufenbarren wahrscheinlich? „Jungs machen das ja normalerweise nicht. Aber wir waren auch am Stufenbarren, haben eigentlich alles geturnt.“

WES Rüdiger Rosenkötter (Roland Scheitz)

Später erinnert er sich, dass ihm Sprünge über Kisten besonders viel Freude gemacht haben. Er war ein Freund des dynamischen Turnens. Und sein Verein wurde für ihn zu einem zweiten Zuhause.

Als später die Berufswahl anstand, entschied er sich für das Metallhandwerk und wurde Werkzeugmacher. Er füllte den Beruf einige Jahre lang mit Stolz aus. Doch dann verlor er seinen Reiz. Der Sport war das, was ihn wirklich bewegte. Es dauerte seine Zeit, in der es an ihm nagte. Dann entschied er sich für eine berufliche Neuorientierung. Er bildete sich zum Sportlehrer aus. Für den Handwerker war es dann leicht, auch die Qualifikation als Werklehrer zu erreichen. Rüdiger Rosenkötter ging als Lehrer für Sport und Werken an eine Schule, turnte aber natürlich weiter in seinem Verein, der BTV. Er hatte einen für ihn sehr wichtigen, einen sehr befriedigenden Schritt getan.

Wieder einige Jahre später schrieb die Sportgemeinschaft (SG) Findorff die Stelle eines Übungsleiters aus. Rüdiger Rosenkötter bewarb sich und wurde angenommen. Er turnte weiter in der BTV, der er zutiefst verbunden blieb, widmete sein berufliches Engagement aber von nun an der SG Findorff.

Macht es ihn stolz, dass die Baseball-Abteilung der BTV in die Bundesliga aufgestiegen ist? Er findet das schon gut, aber man merkt seiner Antwort an, dass der Baseball sein Herz nicht erreicht hat. Beim Stichwort Baseball fällt ihm ein, dass die SG Findorff in einem verwandten Sport, dem Cricket, vergangenes Jahr Deutscher Meister geworden ist. Cricket wird nach sehr komplizierten Regeln gespielt. Selbst in England sitzen manche Cricket-Freunde mit Regel-Handbüchern vor dem Fernseher, um die kryptischen Handzeichen der Schiedsrichter zu interpretieren.

Rüdiger Rosenkötter ist inzwischen Vorsitzender der SG Findorff und sorgt dafür, dass die Mitglieder gute Trainings- und Wettkampfbedingungen vorfinden. Sein 75. Geburtstag in diesem Jahr wird für ihn Anlass sein, sein Amt zurückzugeben. Er hat das Gefühl, in den modernen Kommunikationstechniken nicht mehr wirklich mithalten zu können. Es sei jetzt an der Zeit, Jüngeren Platz zu machen. Er sagt das ohne Wehmut und er erlaubt sich ein bisschen Stolz auf die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre.

Die Bremer Turnvereinigung von 1877 hat ihn und andere auf der Hauptversammlung für langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Rüdiger Rosenkötter hat die Ehrung mit Freude und in aller Bescheidenheit entgegengenommen.