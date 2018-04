"Profitorientierte Unternehmen können Regierungen gegeneinander ausspielen", sagt Sven Perten. (fr)

Sven Perten: Unser Ziel ist der Einsatz für eine stärkere Demokratie, anstatt von der Macht von Großkonzernen abhängig zu sein. Hierfür möchten wir allen Menschen begreifbar machen, wie mächtig rein wirtschaftlich ausgerichtete Organisationen sind. Ich bin inzwischen, nach langer Beschäftigung mit dem Thema in Theorie und Praxis, davon überzeugt, dass die Macht von Konzernen inzwischen so groß geworden ist, dass sie politische und demokratische Prozesse unterlaufen. Wir haben ein Demokratieproblem – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, und die Folgen sind immens. Sie reichen in alle Lebensbereiche aller Menschen.

Wir müssen nur einen Blick auf die Zahlen werfen: Von den 100 wirtschaftlich größten Organisationseinheiten der Welt sind nur noch 60 Staaten und 40 Konzerne. Unter den größten 50 wird das Verhältnis noch besorgniserregender. 27 Staaten und 23 Konzerne teilen sich hier die Plätze. Das eröffnet Optionen: Profitorientierte Unternehmen können Regierungen gegeneinander ausspielen. Wir wollen eine demokratische Grundordnung, die den Namen auch verdient hat, denn wohin der Weg führt, ist eine Herrschaft des Kapitals über die Menschheit. Die Folgen heute können wir schon im Ansatz weltweit beobachten: Kriege, Umweltzerstörung, Ungleichheit und Korruption.

Ja, dem würde ich zustimmen. Die Art und Weise, wie wir uns mit dem Wirtschaften beschäftigen, ist symptomatisch. Denn was ist das Ziel von Wirtschaft? Was ist das Ziel von Unternehmen? Welche Werte stellen wir da noch vorne? Wie wollen wir zusammenleben? Diese Fragen werden im Moment ganz eindeutig beantwortet: Wir sollten egoistisch handeln, den Profit auf Kosten anderer maximieren, und dann komme schon das Beste für alle dabei raus.

Ja, das ist uraltes, schlicht veraltetes und auch falsches neoklassisches Gedankengut von Adam Smith. Und dieses findet sich unten bis hinein in die höchsten Lehrstühle an Elite-Unis. Das merkt man auch in Gesprächen an den Fakultäten. Es ist definitiv ein Teil des Problems. Es wird vielerorts eine absolut einseitige Sichtweise vermittelt. Soziale Probleme tauchen höchstens als kommunikative Probleme auf, auf die halt reagiert werden muss, die aber nicht gelöst werden müssen. Wir befinden uns hier auf einem Irrweg, der Frieden und Überleben auf Erden bedroht.

Falsch vor allem, weil es gesellschaftliche Veränderungsprozesse stark vereinfacht und nicht beachtet, was extrem starke Ungleichheiten, wie sie derzeit entstehen, für Folgen haben.

So würde ich das nicht unterschreiben, das wäre eine sehr populistische Forderung. Das war ein Vortragstitel, mit dem wir Leute wachrütteln wollten. Aber ja, mehr Kontrolle täte gut, denn Unternehmen sind derzeit auf internationaler Ebene in einem rechtsfreien Raum. Sie haben sich unglaubliche Rechte durch Lobbyismus und ihre wirtschaftliche Macht erschlichen und rausgehandelt oder vielmehr erpresst. Staaten können auf ­verschiedenste verklagt oder unter Druck gesetzt werden. Aber dem stehen keinerlei Verbindlichkeiten oder Pflichten, die ­gesetzlich greifbar sind, gegenüber. Das fängt bei Steuerflucht an und endet bei ­Menschenrechtsverletzungen schlimmster Art.

International können Konzerne, vor allem in ärmeren Ländern, machen, was sie ­wollen. Sie sind wenn dann nur national greifbar, aber nicht auf Grundlage internationaler Verträge. Wenn ein deutscher Konzern ­Rohstoffe im Kongo durch Kinder unter schlimmsten Bedingungen abbauen lässt, hat niemand vor Ort eine Chance seine eigentlich von der UN garantierten Menschenrechte einzuklagen. Das läuft alles nur auf freiwilliger Basis – der Höhepunkt der Naivität, wer glaubt, dass das funktioniert.

Ja, derzeit schon. Es ist ein Prozess im Gange, der Konzerne in die Verantwortung nehmen soll, Menschenrechte in der gesamten Lieferkette zu garantieren und zu überwachen. Eine neuer UN-Vertrag soll diese bei Verstoß international vor einem Gremium einklagbar machen: der UN-Binding Treaty. Da läuft aktuell die vierte Verhandlungsrunde, mit breiter Unterstützung aus dem globalen Süden. Aber es stehen leider noch so gut wie alle Industriestaaten dagegen, auch Deutschland. Dabei sollte Deutschland solch ein Abkommen zum Schutz der Menschenrechte konstruktiv unterstützen und für die notwendige Ratifizierung werben, denn nur so kann es in den Ländern wirksam werden. Wer nicht unterschreibt, für dessen Firmen gilt das Abkommen nämlich nicht. Im Grundgesetz steht nicht die Würde aller Deutschen, sondern die Würde der Menschen ist unantastbar. Aber Deutschland hat kein Interesse an dem Abkommen – das ist ein Skandal.

Sie setzt auf den „nationalen Aktionsplan“, der aber leider durch Lobbyismus im Finanzministerium, Stichwort Steffen Kampeter, der direkt aus dem Ministerium zum Bund der Arbeitgeber gewechselt ist, derart weichgespült wurde, dass jegliche Verbindlichkeiten gestrichen wurden. Das wurde unter anderem von Lobby Control dokumentiert und ist öffentlich nachlesbar. Er besitzt keinerlei Kraft, um Unternehmen zu Änderungen ihres Handelns zu zwingen oder auch nur zu motivieren. Ich bin hier insbesondere von der Union und der SPD sehr enttäuscht. Grüne und Linke unterstützen die UN-Initiative.

Wichtig ist zu verstehen, dass „Lobbyismus“ nicht nur direkte Einflussnahme auf die politischen Entscheider und Entscheiderinnen ist. Auch Deep-Lobbying-Maßnahmen wie die von einem der größten Arbeitgeberverbände finanzierte „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“, die für das Handelsabkommen TTIP geworben hat, sind entscheidende Faktoren. Daher braucht es weitgefächerte Maßnahmen: Einerseits brauchen wir ein verbindliches Lobbyregister, müssen die Treffen zwischen Unternehmen und Politikvertretern transparent machen. Dann müssen wir uns fragen, wieso Unternehmen Parteien große Geldsummen spenden dürfen und was das für Auswirkungen hat. Dazu brauchen wir klare Regeln für Werbung und Einflussnahme auf die Öffentlichkeit. Dass sich beispielsweise Unternehmensverbände als soziale Bewegung ausgeben und dann Millionen an Werbegeldern für die Beeinflussung der öffentlichen Meinung ausgeben, kann nicht im Interesse unserer Demokratie sein.

Zur Person

Sven Perten,

29 Jahre alt, hat BWL studiert und war von 2013 bis 2017 als Unternehmer aktiv. Seit 2017 studiert er nun Philosophie Soziologie an der Uni Hamburg, wo er auch wohnt. Zusammen mit Thomas Dürmeier hat er Goliathwatch gegründet. Er sitzt gemeinsam mit seinem Mitgründer und mit Karin Walther im Vorstand des Vereins und ist zudem Mitglied bei Attac. Vor Kurzem hielt er einen Vortrag bei Attac Bremen zum UN-Binding Treaty.