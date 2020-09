Das Fahrgastschiff MS „Friedrich“ wurde 1880 in Hamburg gebaut und 1985 vom Förderverein vor dem Abwracken bewahrt. (Frank Thomas Koch)

Herr Jensen, was reizt Sie an der Aufgabe als Vorsitzender des Trägervereins für das Bremer Traditionsschiff MS „Friedrich“?

Jan Christen Jensen: Das ist eine Mischung aus den gemachten Erfahrungen und Pflichtgefühl. Nach dem Tod unseres bisherigen Ersten Vorsitzenden im Juli 2019 habe ich in Übereinstimmung mit den anderen Vorstandsmitgliedern die Geschäftsführung bis zur nächsten Jahreshauptversammlung, die für April 2020 geplant war, übernommen. Eine außerordentliche Jahreshauptversammlung zur Neuwahl eines Ersten Vorsitzenden befanden wir damals, auch im Hinblick auf die kurze Zeit ohne Ersten Vorsitzenden, als zu aufwendig. Mit Covid-19 änderte sich alles und die Jahreshauptversammlung konnte erst Ende August stattfinden. Die in dieser Zeit stattgefundene gute und offene Zusammenarbeit mit den Vorstandsmitgliedern und deren Zuspruch hat mich dazu bewogen, für das Amt des Ersten Vorsitzenden zu kandidieren, damit das Projekt „Friedrich“ möglichst ruhig in dieser schwierigen Zeit weiter vorankommt. Des Weiteren bin ich der einzige Nautiker in der Vereinsführung, das verpflichtet, da der Verein ein Schiff betreibt.

Wir gehen zurzeit davon aus, dass in diesem Jahr keine Vereins- oder Charterfahrten mehr stattfinden werden. Dennoch haben wir in Zusammenarbeit mit der Hafenbehörde ein Sicherheitskonzept für zukünftige Fahrten erstellt, allerdings ist die mögliche Anzahl der Gäste hier deutlich reduziert. Deshalb werden wir in 2020 bestenfalls Fahrten zur Maschinenwartung oder Trainingszwecken mit aktiven Besatzungsmitgliedern durchführen können.

Die MS „Friedrich“ wurde durch die staatliche Schiffsuntersuchungskommission während der Werftzeit im Frühjahr auf technische Mängel, Stärke der Rumpfplatten und Zustand der Nietverbindungen sowie den Zustand der Maschinenanlage und der technischen Ausrüstung untersucht – es wurden keine Mängel festgestellt. Eine weitere Untersuchung, die die Sicherheitseinrichtungen betrifft, wird , wird – durch Covid-19 begründet verspätet – noch in diesem Monat stattfinden. Auch hier gehen wir davon aus, dass es keine größeren Beanstandungen geben wird. Somit sind wir mit dem Zustand des Schiffes sehr zufrieden, dies ist sicherlich dem guten, alten Material und dem Engagement der technikerfahrenen Vereinsmitglieder zu verdanken, die die technischen Einrichtungen mit viel Sachkenntnis und Hingabe pflegen.

Nautiker und Kapitän Jan Christen Jensen ist neuer Vorsitzender des Trägervereins des Traditionsschiffs MS "Friedrich (fr)

Natürlich kostet der Schiffsbetrieb Geld – bisher konnten wir aber durch unsere Charter- und Vereinsfahrten genügend Geld einnehmen, um die Werftkosten, die spätestens alle fünf Jahre anfallen und den Hauptanteil unserer Kosten bilden, im Laufe der Jahre zu erwirtschaften. Dies gelingt nur, da die meisten Tätigkeiten am Schiff und im Verein ehrenamtlich und damit kostenneutral durchgeführt werden und wir von Unfällen und größeren Reparaturen verschont geblieben sind. Dankenswerterweise haben wir gerade in diesem Jahr eine sehr namhafte und eine kleinere Spende von Vereinsmitgliedern bekommen, das hilft natürlich auch. Öffentliche Zuschüsse gibt es nicht, wir sind da auf uns alleine gestellt.

Das Durchschnittsalter ist für uns, wie übrigens bei vielen anderen Vereinen, ein echtes Problem – aber nicht das einzige. Leider interessieren sich jüngere Menschen kaum für solche Projekte wie die „Friedrich“. Das liegt eventuell daran, dass viele im Beruf zu stark gefordert sind oder familiär zu sehr gebunden sind, um sich für den Betrieb eines Schiffes zu engagieren. Die jüngeren Menschen haben auch keinen Bezug zur „Friedrich“ – im Gegensatz zu unseren Mitgliedern, die die „Friedrich“ noch aus ihrer Jugend kennen, als sie noch als Fähre im Hafen unterwegs war. Aber besonders gravierend ist für uns der Mangel an Schiffsführern, wir haben zurzeit zwei. Aber Nachwuchs ist hier kaum in Sicht, da es kaum noch Binnenschiffer mit den nötigen Patenten gibt. Kaum jemand hat noch Lust auf Schifffahrt und lässt sich ausbilden. In der „großen Fahrt“ ist es ähnlich, hier kommt hinzu, dass ausgebildete Nautiker weltweit unterwegs sind und im Urlaub sicherlich nicht auch noch Schiff fahren wollen. Leider können wir uns keinen Nachwuchs „schnitzen“ – vielleicht hilft der Artikel ja, Menschen für die „Friedrich“ zu interessieren.

Zur Person

Jan Christen Jensen (66)

war Kapitän auf großer Fahrt, wechselte zu Airbus Defence and Space, wo er bis zur Pensionierung 2017 Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates war. Er ist Mitglied der Stiftung Haus Seefahrt und seit 2014 im Trägerverein der MS „Friedrich“.

Zur Sache

Der Trägerverein

Jensen hatte als bisheriger Zweiter Vorsitzender die Geschäfte bereits kommissarisch geführt, nachdem Hans Peter Gräber verstorben war. Neuer Zweiter Vorsitzender ist Frank Bröcker, Maschinenbau-Ingenieur im Ruhestand, neue Schriftführerin die langjährige Fahrtenplanerin Angelika Wiemer. Auf der Jahreshauptversammlung, die coronabedingt ausnahmsweise an Land stattfand, wurde auch der 140. Geburtstag des Schiffs und das 35-jährige Vereinsbestehen gewürdigt. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.msfriedrich.de. Kontaktmöglichkeiten: E-Mail an ms.friedrich@nord-com.net oder Telefon 3 34 71 43.

