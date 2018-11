Wie hat für Sie persönlich die Geschichte des Besuchsdienstes in der Gemeinde begonnen?

Wilma Schneider: Das war im Jahre 1982, und zwar hatten wir über 25 Prozent wirklich alte Leute in der Gemeinde. Alle Gemeinden rund um uns herum hatten damals Gemeindeschwestern, nur wir nicht. Die Gemeindeschwestern kümmerten sich um die Pflege und Betreuung der alten Menschen in der Gemeinde. Nur wir hatten eben keine. Da wurde im Konvent angeregt, beim Kirchenausschuss eine Schwester zu beantragen. Der Antrag wurde abgelehnt, weil der Etat erschöpft sei. “Dann kaufen wir uns eben eine Gemeindeschwester“ war unsere Reaktion. Pastor Korhammer und ich suchten bereitwillige Zahler – jährlich 120 D-Mark (Anmerkung d. Red.: etwa 60 Euro) – und fanden 110 Unterstützer. Aber der Kirchenvorstand wollte die Verantwortung nicht übernehmen. So stellten wir abermals einen Antrag beim Kirchenausschuss und hatten Glück: Der Etat wurde aufgestockt, und jede Gemeinde in Bremen erhielt wenigstens eine halbe Schwester – 20 Stunden.

So kam also der Diakonische Förderkreis zustande?

Ja, denn wir hatten inzwischen den Verein (Anmerkung d. Red.: am 31. März 1984) gegründet. Auch die Gemeinnützigkeit wurde uns zuerkannt, und plötzlich hatten wir doch eine Gemeindeschwester, die wir sofort eingestellt haben.

Sie haben den Besuchsdienst also trotzdem gestartet, dann eben als Ergänzung?

Ja, wir beschlossen, Besuchsdienstfrauen mit geringer Entlohnung – einer Aufwandsentschädigung – der Gemeindeschwester zur Seite zu stellen, um diese zu unterstützen, denn die hatte ja nur 20 Stunden und musste zu dieser Zeit viel Pflege übernehmen. Das war und ist eine harte und schwere Arbeit. Also wollten wir mit Besuchsdienstfrauen die Schwester unterstützen, sie entlasten. Diese Frauen sollten einkaufen, den Leuten zuhören, mit ihnen reden und mit ihnen spazieren gehen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das muss ja nicht alles die Gemeindeschwester tun. In diesem Sinne hatten wir ja auch den Diakonischen Förderkreis gegründet.

Und just kamen noch viele weitere Aufgaben dazu, die ein Verein stemmen muss, oder?

Genau. Vereine müssen ja Jahreshaupt- und Mitgliederversammlungen veranstalten. Das haben wir unglaublich vielseitig für die ganze Gemeinde 30 Jahre lang durchgezogen. Wir informierten über Themen, die heute selbstverständlich sind, damals aber noch längst nicht. Es gab Gedächtnistraining, Rollatorschieben und einstellen, das Alter planen, Schlafstörungen, über Palliativ-Medizin und Veranstaltungen, die über Chinesische Medizin informierten. Zum Qi-Gong-Kursus treffen wir uns noch heute jeden Montag um 10 Uhr. Das Senioren-Café mit selbst gebackenem Kuchen führen wir heute als Erzählcafé fort.

Gibt es heute noch eine Gemeindeschwester?

Nein, kaum noch. Als die Pflegeversicherung eingeführt war, mussten alle Schwestern ihre Leistungen, Füttern, Körperpflege uns so weiter, minütlich abrechnen. Das wollten viele Gemeindeschwestern nicht mitmachen und unsere auch nicht. Aber da hat es sich dann sehr bewährt, dass wir bereits ein eingespieltes Team hatten. So ist die Betreuung der Senioren in etwas anderer Form fortgeführt worden.

Wie viele Personen insgesamt sind zurzeit ehrenamtlich im Besuchsdienst mit Ihnen zusammen aktiv? Sind es nur Frauen?

Ein paar Jahre hatten wir auch einen Mann dabei, und ich muss sagen, der war sehr gut. Doch er ist aus beruflichen Gründen nach Süddeutschland gegangen. So sind wir nur noch sechs Frauen.

Wie viele Personen werden im Alltag unterstützt und wo leben sie?

Wir hatten im letzten Jahr 17 Personen aus der Gemeinde, die wir unterstützt haben. Zu denen gehen wir alle acht bis 14 Tage. Die Frauen sollten bis zu einer Stunde Zeit haben, dafür bekommen diese eine kleine Entschädigung, denn ich war schon immer der Meinung „Frauen sollen nicht alles umsonst machen“. Ich selber habe ein Leben lang im Haus, für Familie, im eigenen Geschäft und viel ehrenamtlich getan und ich finde es sehr traurig, dass Frauen dadurch im Alter oft nur kleine Renten haben.

Gibt es auch viele besonders alte Menschen in der Gemeinde?

Ja, wir haben neulich eine Liste bekommen, nach der in der Zeit nach dem Zusammenschluss der St.-Michaelis- und der St.-Stephani-Gemeinde 45 über 90-Jährige leben. Seitdem nehmen wir uns vor, diese 90-Jährigen nach und nach zu besuchen, um nach ihnen zu schauen. Wir möchten aber auch einfach auf uns aufmerksam machen, denn viele wissen auch trotz der langen Zeit noch nicht, dass es uns gibt.

Was für Hilfen sind das in der Regel?

Zuerst gibt es das Gespräch, dann kann es Spaziergänge geben, einkaufen, Arztbegleitung. Der Austausch mit den alten Menschen macht meistens Freude.

Gibt es den Förderkreis noch?

Nein, leider nicht. Viele alte Mitglieder sind bereits gestorben, und durch Tod und Alter musste sich der Vorstand auflösen. Doch der Besuchsdienst geht weiter und Frau Pastorin Quade ist als Nachfolgerin von Pastor Korhammer schon lange maßgebend dabei. Aber jetzt trat vor Kurzem ein langjähriges Mitglied an mich heran, jemand, der auch immer noch Beiträge für unsere Besuchsdienstarbeit an die Gemeinde schickt, und sagte: „Ich höre nichts mehr über den Besuchsdienst – arbeitet ihr noch?“ Und so kam die Idee, im Erzählcafé einmal über unsere Arbeit zu sprechen.

Können Sie auch weitere Hilfe gebrauchen?

Das kommt sehr drauf an: Gerne nehmen wir Leute aus unserer Gemeinde, der Kreis sollte nicht zu groß werden, damit er persönlich und verschwiegen bleibt. Aber wenn sich eine qualifizierte Frau meldet, werden wir sie einladen.

Das Gespräch führte Gerald Weßel.

Erzählcafé mit Wilma Schneider an diesem Donnerstag, 8. Juni, von 15.30 bis 17 Uhr im Begegnungszentrum der St.-Michaelis-St.-Stephani-Gemeinde, Doventorsteinweg 51: „Besuchsdienst macht Freude“.

Wilma Schneider aus dem Peterswerder leitet seit der ersten Stunde den Besuchsdienst in der St.-Michaelis-Gemeinde und ist Mitgründerin des „Diakonischen Förderkreises, Hilfe für Kranke, Hilfsbedürftige und Ältere in der St.-Michaelis-Gemeinde“.