"Wir ziehen alle an einem Strang": Armin (von links), Ursula und Christian Lüeße in ihrem Atelier der Raumausstattung an der Stader Straße 24. Ihre Firma kann am 1. April ihr 50-jähriges Bestehen feiern. (Walter Gerbracht)

"Wir kommen zwar vom Handwerklichen her, sodass wir eigentlich keine Innenarchitekten sind“, sagt Armin Lüeße, der stellvertretende Obermeister der Raumausstatter-Innung. „Aber wir besuchen mit bis zu 20 Mustern unsere Kunden auch zu Haus, beraten sie individuell, erarbeiten mit ihnen gemeinsam ihre Wünsche und setzen sie dann um. Die Ausstattung eines Raumes hängt immer von dem jeweiligen Menschen und der Wohnung und Einrichtung ab.“ Seit 50 Jahren ist Familie Lüeße im Geschäft. „Ich bin Feuer und Flamme für diesen Beruf“, sagt der Geschäftsführer des Ateliers der Raumausstattung, Stader Straße 24.

Immerhin fließen in den vielseitigen Beruf verschiedene Handwerkskünste ein, die früher nebeneinander existierten, wie etwa die Polsterei, aber auch das Verlegen von Bodenbelägen und das Nähen von Gardinen. Außerdem könne das Raumausstatter-Metier durchaus ein Sprungbrett für den Beruf des Restaurators sein, sagt Armin Lüeße. Während der Lehre könne man sich dann auf einen der Bereiche spezialisieren. Bei dem Familienbetrieb kommt noch ein weiteres Segment hinzu: Sonnenschutz, wie etwa Rollos, Jalousetten, Markisen und Faltstores. Und manche können, ganz modern, per Smartphone gesteuert werden. Der älteste Sohn, Christian Lüeße, Elektrotechnikermeister und Mitinhaber des Ausstattungsgeschäftes, macht's möglich. Allerdings ginge der Trend bei den Gardinen schon seit Jahren zurück, räumt sein Bruder Armin Lüeße ein.

Dabei bieten die Lüeßes einen Komplettservice an, das heißt, sie nehmen auf Wunsch auch Gardinen ab, waschen sie und hängen sie wieder auf. Ein Trend gehe in Richtung Retro, sagt Armin Lüeße und zeigt entsprechend poppige Stoffmuster. Wolkenstores seien dagegen nur noch in heimeligen Cafés angesagt. So nähten die Lüeßes zehn Jahre lang für die „Marinehöhe“ am Norderneyer Strand die duftigen Spezialgardinen. Besonders spezialisiert ist Armin Lüeße auf das Verlegen von Bodenbelägen. Der letzte Schrei sind strapazierfähige, ökologisch abbaubare Designbeläge aus Vinyl, die beispielsweise wie Original-Terrakotta wirken.

Komplettpaket bei Teppichen

Qualität habe allerdings auch ihren Preis, betont Armin Lüeße, da sei die weitverbreitete „Geiz ist geil“-Mentalität kontraproduktiv. Der Raumausstatter-Meister verlegt auch Linoleum. „Und wir sind einer der letzten Betriebe in Bremen, die noch Treppenläufer nähen und in den alten Bremer Häusern verlegen.“ Auch bei Teppichen bietet das Familienunternehmen das Komplettpaket an: Teppiche werden nicht nur verlegt, sondern auch gewaschen und gereinigt. Mit dem regelmäßigen Besuch von Messen halten sich die Lüeßes auf dem Laufenden. Die Kollektionen wechseln bis zu drei Mal im Jahr. Gegründet worden ist das Familienunternehmen am 1. April 1968. Das soll am Sonnabend, 7. April, mit einem Tag der offenen Tür gefeiert werden.

Lange Jahre war Firmengründerin Ursula Lüeße als Auftragsnäherin für bis zu 40 andere Unternehmen tätig. Im Konfektionsgeschäft ihrer Tante, nahe Hannover, hatte sie gelernt. Dort arbeitete sie als Fachverkäuferin, aber auch als Modistin (Hutmacherin) und Näherin. Bevor sie ihr eigenes Geschäft in der Stader Straße 24 gründete, arbeitete sie als Fachverkäuferin im Restehaus am Dobben. Berufstätigkeit und Kinderbetreuung ließen sich im eigenen Betrieb besser unter einen Hut bringen.

Die 86-Jährige sitzt noch heute an der Nähmaschine. Auf Wunsch näht sie nicht nur Gardinen, sondern auch Damastbettbezüge. Gearbeitet hat sie, solange sie zurückdenken kann. Die Seniorchefin wurde 1931 in Vechta als Tochter eines Schmiedemeisters geboren. Als ihr Vater krank wurde, vertrat sie ihn in der Schmiede an der Säulenbohrmaschine. Und mit ihrem Onkel stach sie im Moor Torf. Ihre Leidenschaft für den Ausstatter-Beruf hat Ursula Lüeße nicht nur ihrem Sohn Armin, sondern auch ihren Enkelsöhnen Markus, Lukas und Tobias vererbt. Lukas Lüeße ist Raumausstatter, Markus Lüeße Tischler – er will sich allerdings noch auf den Beruf des Ausstatters spezialisieren. Und Tobias Lüeße ist Elektriker. „Wir ziehen alle an einem Strang!“, lautet denn auch das Familienmotto. So ist es dem Familienbetrieb immer wieder möglich, sich zu spezialisieren und seinen Kunden Sonderwünsche zu erfüllen. Wie diesen: ein Designer-Sofa zu einem Gästebett umzufunktionieren oder Antiquitäten und Erbstücke neu zu beziehen.