Der Digitalpakt ermöglicht der Bildungsbehörde, die Versorgung von Schulen und Kitas mit WLAN und iPads zu verbessern. (Uli Deck/dpa)

Mangelnde WLAN-Versorgung und ungenügende Ausstattung mit digitalen Endgeräten: Kita-Leitungen aus der Östlichen Vorstadt beklagten in der vergangenen Sitzung des Fachausschusses für Bildung, Kinder und Jugend des Stadtteilbeirates die suboptimale digitale Situation in ihren Einrichtungen. Grund genug für den Ausschuss, sich über die Lage in Kitas und Schulen in der Östlichen Vorstadt zu informieren.

„In weiterführenden Schulen haben wir das WLAN ausgebaut“, berichtet Meik Hansen, IT-Leiter der Senatorin für Kinder und Bildung (SKB), dem Fachausschuss. „Und wir haben dann angefangen, den Primarbereich auszubauen.“ In den Grundschulen habe es zuvor nur in den Lehrerarbeitsräumen WLAN gegeben, doch das sei nur schwer haltbar in Zeiten, in denen Schülerinnen und Schüler iPads zum Lernen erhalten hätten. „Wir haben nun in allen Grundschulen ­Access-Points eingerichtet und ab Sommer erschließen wir die Fachräume.“

Im Rahmen des Digitalpakts gebe es nun die Möglichkeit, diesen Ausbau zu finanzieren. „Die Schulen melden Versorgungslücken, wir erfassen diese Lücken und Dienstleister beheben diese“, erklärt er weiter. Drei Elektrobetriebe seien dafür gewonnen worden, diese Aufgabe zu übernehmen: „Durch Rahmenverträge können wir diese Firmen direkt beauftragen und brauchen uns nicht mit Immobilien Bremen auseinandersetzen.“ Außerdem sei es durch diese Lösung einfacher, kleine Lücken zu schließen.

Die Betriebsverantwortung für WLAN-Lösungen liege bei SKB und alle Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler hätten ein eigenes Nutzerkonto, wo sie sich anmelden. Schulische Endgeräte haben laut Hansen ein Maschinenzertifikat, das sich automatisch an das Schul-WLAN andockt. Eine gute IT-Sicherheit sei gewährleistet, sagt er: „Die Geräte sind vollständig voneinander getrennt und können sich nicht sehen.“ Außerdem seien eine Firewall und ein zentraler Content-Filter eingerichtet. Es gebe eine relativ niedrige Quote bei Ausfällen, bei Spitzen wie am Mittag seien die Netze jedoch nahezu ausgelastet. Eine Breitbandeinrichtung sei gegeben, Glasfaser vorhanden, der Schulstandard sei 100 Megabit, „da erwarten wir aber aufgrund der iPads Engpässe.“ Grundsätzliche Warnanzeichen gebe es aber noch nicht.

„Mittelfristig müssen wir aber aufstocken und sind im Gespräch mit Dataport. Wir gehen davon aus, dass wir Ende des Jahres einen guten Stand haben.“ Jetzt warte SKB erst einmal die Erhebung der Schulen ab – „auch, um Probleme zu erfahren, von denen wir noch nichts wissen.“ Laut einer von Meik Hansen gezeigten Präsentation wird aber bereits jetzt vor allem deutlich, dass insbesondere die Versammlungsräume der Schulen noch nahezu unversorgt sind.

Sylvia Gerking vom SKB-Referat Kitaplanung- und Finanzierung antwortet auf die Frage nach der digitalen Ausstattung in Kitas, dass der Kindergartenbereich vollständig anders zu sehen sei als die Schule. Es gebe eine Trägerautonomie, sagt sie, und die Verantwortung liege immer beim Träger und nicht bei der Einrichtung. „Es gibt keine Anzeichen von Versorgungswünschen. Wir geben eine Empfehlung, dass die Einrichtungen ausgestattet sein sollen, um einen Transfer und einen Dialog herzustellen.“ Der Träger stelle dann einen Antrag bei SKB, der dann genehmigt werde oder eben auch nicht.

„Wir als SKB versuchen, zusammen mit den Trägern Standards zu setzen“, es habe eine Pauschale für alle Träger gegeben, um sich auszustatten. 500 Euro pro Einrichtung seien das gewesen „und wir sagten zu den Trägern, dass sie schauen sollen, was notwendig ist.“ Yvonne Diekmann vom Verbund Bremer Kindergruppen sieht in den 500 Euro einen guten Startschuss, sagt aber auch: „Ich glaube, dass es nicht ausreichen wird.“

Zur Sache

Investition in die Infrastruktur

Durch den Digitalpakt möchte der Bund die Länder und Gemeinden dabei unterstützen, in die digitale Bildungsinfrastruktur zu investieren. „Ziele des Digitalpaktes sind der flächendeckende Aufbau einer zeitgemäßen digitalen Bildungsinfrastruktur unter dem Primat der Pädagogik“, heißt es seitens des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Ursprünglich standen für die Umsetzung des Digitalpaktes fünf Milliarden Euro zur Verfügung, doch aufgrund der Corona-Pandemie wurde diese Summe im Jahr 2020 auf insgesamt 6,5 Milliarden Euro angehoben. Das Land Bremen erhält von dieser Summe laut des Bundesministeriums mehr als 62 Millionen Euro.