Entlang der Wege sind auch immer wieder Rosen zu entdecken. (Roland Scheitz)

Der Waller See bildet das Zentrum des Waller Parks. Doch genau genommen ist der See eher ein Teich. Und ein richtiges Stillgewässer ist er auch nicht, denn sein Wasser ist in ständiger Bewegung: Aus zwei Fontänen sprudelt flach das frische Nass und sorgt in der Mitte des Gewässers für leichten Wellengang. Um den Waller See herum liegt ein freundliches Gelände mit alten Bäumen, Uferbewuchs, weiten Rasenflächen, einer großen Naturwiese und einem abwechslungsreichen Spielplatz mit Seilbahn, Baumhaus und Rollerparcours. Mit dieser vielfältigen Ausstattung bildet der Waller Park mit dem angrenzenden Parkfriedhof heute für den Bremer Westen ein wichtiges Naherholungsgebiet.

Wir starten unseren etwa 20 Minuten dauernden Rundgang am Schulzentrum Walle, Lange Reihe 81. Von dort führt ein geteerter Weg, von vielen dunkelgrünen Eiben gesäumt, auf eine offene Rasenlandschaft, auf der vor kurzem gemäht wurde. Um so auffälliger sind die hoch gewachsenen Gräser und Kräuter einer Naturwiese zur Linken. Mit ihren zahlreichen Blüten, vor allem aus Margeriten, Rotklee, Wiesen-Flockenblume und Barbarakraut bildet sie ein gar nicht mal so kleines Insektenparadies.

Bei sonnigem Wetter lassen sich vom Rande dieser Wiese aus Schmetterlinge wie der Admiral oder das Tagpfauenauge und ein Heer von Schwebfliegen beobachten. Viele dieser Zweiflügler sehen aus wie Bienen – sind sie aber nicht: Sie imitieren in Färbung und Körperbau exakt Honigbienen, die über einen Giftstachel verfügen. Und da diese Schwebfliegen den wehrhaften Tieren so ähnlich sehen, werden sie von Fressfeinden gemieden. Tagfalter und Schwebfliegen saugen an den zahlreichen Blüten Nektar, und an den Stauden des Stumpfblättrigen Ampfers entnehmen blau-schwarze Blattläuse mit winzigen Stechrüsseln Pflanzensaft. Gehen Sie einmal nah an einen Ampfer heran: Sie werden häufig an den Stängeln ganze Klumpen von Blattläusen entdecken, denen Ameisen durch Betrillern Honigtau entlocken. Diese Ampfer-Blattläuse sind streng auf die Pflanzengattung spezialisiert.

Vom Weg aus leuchtet uns die große Wasserfläche des Teichs entgegen. Seine Ufer sind derzeit von prachtvoll gelb blühenden Sumpf-Schwertlilien gesäumt, und in der ufernahen Zone blühen im Wasser die Gelben Teichrosen. Sie haben ihre rundlichen Blätter flach auf dem Wasser ausgebreitet und wirken ein wenig wie grüne Teller.

Am Südufer des Waller Sees stehen sie derzeit in voller Blüte: Sumpf-Schwertlilien. (Roland Scheitz)

Kleinlibellen und Junge Erlen

Die zahlreichen und nicht übersehbaren Stockenten bringen Farbe und natürlich Bewegung auf den Waller See – auf unscheinbare Weise aber auch die zahlreichen Azurjungfern: Kleinlibellen, die über der Ufervegetation rasten oder jagen. Werfen Sie auch einen Blick auf die noch jungen Erlen, die dort wachsen. Ihre Blätter sind häufig stark zerfressen vom Erlenblattkäfer – einem blau-metallisch glänzenden Insekt, das sich auf Erlen spezialisiert hat.

Der Weg führt am großen Spielplatz vorbei. Zahlreiche Baumarten, die entlang des Uferweges wachsen, sind im weiteren Verlauf mit einem Namensschild markiert. Außer heimischen Bäumen wie beispielsweise Weiden, Spitzahorn und Hainbuche entfalten auf einem Holzplankenweg im Sommer auch zahlreiche Rosen ihre weichen, betörenden Düfte.

Wenn das nördliche Ende des Waller Sees erreicht ist, liegt zur Linken ein rundlicher Hügel, der im Winter Kindern zum Rodeln dient – wenn denn mal wieder Schnee liegt. Wenige Schritte weiter kommen wir am Waller See an einen schmalen Schilfgürtel. Das bläulich-grüne Gras kann sich durch lange Ausläufer vermehren, die sich an den Knoten bewurzeln können – so erobert Schilf schnell riesige Uferbereiche.

Vorbei an einer Sumpfzypresse, die aus dem südlichen Nord- und Mittelamerika stammt und durch ein Schild markiert ist, haben wir den See fast umrundet. Nahe am Ufer liegt das kleine Idyll einer angelegten Insel, auf der Erlen, Sumpf-Schwertlilie und eine weitere Sumpfzypresse dichten Bewuchs bilden. Im Umkreis der Insel lässt sich immer wieder die Teichralle beobachten. Diese Vögel, die an kleine, schwarzgraue Hühner erinnern, tragen nicht das weiße Hornschild des ähnlichen Blesshuhns.

Zu einigen Pflanzen – hier zur Sumpfzypresse – gibt es Informationstafeln. (Roland Scheitz)

Zurück zur Straße

Über den Weg zur Linken verlassen wir entlang beschattender Eiben und einer Hopfenbuche den Waller Park und kehren zurück zur Straße Lange Reihe. Aus einem Rittergut wurde im 19. Jahrhundert ein Lustsitz der Familie Achelis. Sie gestaltete um den heutigen Waller See einen Landschaftspark, in dem damals die feine Bremer Gesellschaft promenierte.

Das Grundstück wurde 1928 von der Stadt gekauft und in einen Volkspark umgewandelt. Das große Herrenhaus – einst eine wichtige Kultureinrichtung – wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, doch der See und die vielen Bäume blieben erhalten. Im Jahre 2005 machte der Umweltbetrieb Bremen aus dem alten Spielplatz eine vielgestaltige Spiellandschaft.