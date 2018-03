Das neue Fahrradparkhaus des Unternehmens bietet, wie berichtet, kostenpflichtige Schließfächer für Räder und kostenfrei nutzbare Fahrradständer in der Nähe des Doms, dazu Fächer für Helme und Packtaschen. Vorreiter war in Bremen, wie könnte es anders sein, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) mit seiner Radstation am Bahnhofsplatz 14. In deren Parkhaus, Willy-Brandt-Platz 3, können Radtouristen, Pendler und alle anderen ihr Fahrrad unterstellen. Das Parkhaus hat 1500 Plätze. 24 Stunden kosten 1,50 Euro, ein Monat zwölf Euro, sechs Monate 52 Euro und ein Jahr 97 Euro. Nähere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 51 77 88 22.