Hintergrund der Gesetzesänderung ist, dass künftig vor sensiblen Einrichtungen keine besondere Gefahrenlage für Tempo 30 mehr nachgewiesen werden muss. (Bernd Wüstneck/dpa)

Auf welchen Strecken kommen sie denn nun, die angekündigten Tempo 30 vor sensiblen Einrichtungen in Bremen? Das fragen sich viele Menschen, die seit Längerem für eine Geschwindigkeitsreduzierung vor Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Altenheimen und weiteren Anlaufpunkten eintreten, in denen Menschen zusammenkommen, auf die besondere Rücksicht genommen werden muss.

Wie berichtet, sorgt aktuell eine Gesetzesänderung auf Bundesebene dafür, dass in der Hansestadt schon bis zum Jahresende vor der Tür von 71 Einrichtungen Tempo 30 angeordnet werden kann. Diese gelten als unstrittig und sind in unserer Grafik in Grün dargestellt. Orange markiert sind hingegen Orte, für die das zuständige Amt für Straßen und Verkehr (ASV) noch intensiven Gesprächsbedarf mit den Stadtteilparlamenten und weiteren betroffenen Akteuren sieht.

Vor diesen Einrichtungen darf zunächst weiter Tempo 50 gefahren werden, bis geklärt ist, ob dort zum Beispiel unzumutbarer Verdrängungsverkehr durch Tempo 30 entsteht oder der öffentliche Nahverkehr übermäßig darunter leiden würde. Aus dem ASV ist zu hören, dass nach der anstehenden Prüfung durchaus das Ziel existiere, noch vor Jahresende auch einige von diesen 102 strittigen Fällen abzuschließen. Hintergrund der Gesetzesänderung ist, dass künftig vor sensiblen Einrichtungen keine besondere Gefahrenlage für Tempo 30 mehr nachgewiesen werden muss. (kmö)

Bremen Mitte

Bremen Nordost

Bremen Ost

Bremen Südost

Bremen West