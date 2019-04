Turbulent geht es zu bei "Autsch!", der neuen Produktion des Theaters 11. (Julia Erosova/Theater 11)

Schule macht Spaß und im Idealfall klug und fit fürs Leben, im ungünstigsten Fall traumatisiert sie und schlägt schon in jungen Jahren grobe Kerben in die Lebenstreppe, die einige Menschen stolpern lässt. Spaß und Verzweiflung liegen in diesen Jahren bis zur Volljährigkeit oft eng beieinander und die Aufführung „Autsch!“ des Theaters 11 unter der Regie von Julia Erusova möchte diese Zeit wieder aufleben lassen.

„Das Publikum erwartet Überraschung und Vielfalt, es geht um Trauer, um sauer sein, um Spaß“, erzählt Valeria Bekker, 16 Jahre alt und aus Huchting. Sie spielt in dem Stück, das sich dem Stil der „Clownade“ verschrieben hat, eine Lehrerin. „Da sind auch eigene Erlebnisse dabei und viele Szenen, die sowohl Schüler als auch Lehrer kennen.“ Für Valeria Bekker ist „Autsch!“ bereits die sechste Produktion des Theaters 11, in der sie mitwirkt, und das erste Mal muss sie dafür keinen Text lernen. Doch einfacher ist das Spiel deshalb noch lange nicht. „Wenn nur eine einzige Bewegung fehlt, kann die ganze Geschichte nicht verstanden werden“, erklärt sie ein Wesen der Clownade. „Erst einmal muss man in die Rolle reinkommen. Jede Rolle hat andere Bewegungen, das kostet Zeit.“ Sie spielt eine Lehrerin in Rüschenbluse und in einem bodenlangen, roten Rock, die neu an der Schule ist. „Diese Lehrerin möchte alles ganz genau machen, ist lieb und nett. Doch sie kann sich bei den Schülern nicht durchsetzen.“

Nikita Vasiliuk spielt einen dieser Schüler und war ebenfalls bereits an fünf weiteren Stücken beteiligt. Der 13-Jährige aus Walle trägt ein weißes Hemd und einen zu kurz geratenen, orangefarbenen Schlips. „Ich soll ein streberhafter Mensch sein“, erklärt er seine Kostümierung. „Ich schaue mir erst einmal den Charakter der Rolle an. Dann versuche ich, mir ein Kostüm zusammenzusuchen, das dazu passen könnte.“ Die Clownade sei auch für ihn eine neue Erfahrung und Valeria Bekker sagt: „Es ist anstrengend, wenn man so viel Körper benutzt. Man muss Durchhaltevermögen haben und bei der Sache bleiben. Und nach den Proben ist man sehr müde, besonders nach den Tanzszenen.“

Zwischendurch eine Kissenschlacht

Ausladende Bewegungen, raumgreifende Gesten und zwischendurch gibt es auch eine Kissenschlacht im Publikum – Julia Erusova hat bewusst das Genre der Clownade gewählt, die nicht mit der Pantomime zu verwechseln ist. „Die Pantomime ist eine ganz andere Wiedergabe als das, was wir hier auf der Bühne präsentieren. Pantomime ist romantisch, bei uns ist es mehr Hardcore“, sagt sie und lacht.

Die Regisseurin ist aus St. Petersburg und für ein halbes Jahr beim Theater 11, erzählt Intendantin Kira Petrov. „Sie war schon häufiger beim ,Kultur on Tour´-Festival dabei und wir kennen uns auch aus anderen Projekten. Nun ist sie über das EU-Programm ,Erasmus+´ hier.“ Im Rahmen des „Europäischen Solidaritätskorps“ kann hier Freiwilligen aus dem Ausland die Chance gegeben werden, eine Form des Freiwilligenjahrs zu absolvieren. „Wir haben Julia Erusova eingeladen, sie fand die Idee gut und seit Oktober ist sie hier“, sagt Kira Petrov, die von der Arbeit der Regisseurin überzeugt ist: „Sie macht eine tolle Arbeit.“

Die Geschichte des Stücks ist ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit zwischen der Regisseurin und dem Theater 11. „Das ist eine spannende Geschichte, weil ich das Leben in Deutschland überhaupt nicht kenne. Da brauchte ich eine Grundidee, die jeder kennen könnte. Und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Schule überall auf der Welt Schule ist. Jeder Mensch kann etwas damit anfangen.“ Schule sei ein Ort, an dem viel Diversität herrsche – „so viele verschiedene Figuren, da kann alles passieren.“ Und am Ende überwiege das Gute: „Das Gute siegt über das Böse. Immer.“

An seine Freunde solle man sich erinnern, an seine Lehrer, an seine Kindheit: „Wenn wir das erreichen, was wir uns vorgenommen haben, wird sich das Publikum selber erkennen.“

Vorab hätten sie das Stück in Auszügen bereits beim Jahrestreffen der „Deutschen Kindergeld-Stiftung“ im Theater 11 gespielt. „Da haben sie gesagt ,Kein Wort gesprochen und doch alles wiedererkannt´.“ Und das sei auch Sinn der Sache – sich wiederzuerkennen. Das hat auch damit zu tun, dass das Stück auf der Kreativität der Teilnehmenden beruht. Wie im Improtheater haben sie Szenen vorgeschlagen und Julia Erusova hat sie anschließend bearbeitet. „Die Jugendlichen haben sich die Charaktere selbst ausgedacht. Gerade im Entstehungsprozess hatten wir viel Spaß“, sagt die Regisseurin. Und diesen Spaß möchte das Ensemble vom Theater 11 auch den Zuschauern vermitteln: „Das Publikum soll lachen, das ist unsere Aufgabe.“

Weitere Informationen

Das Stück „Autsch!“ des Theaters 11, Faulenstraße 44-46, unter der Regie von Julia Erusova wird am Freitag, 5. April, um 20 Uhr erstmals aufgeführt. Weitere Aufführungstermine sind am Sonntag, 7. April, um 18 Uhr und am Freitag, 26. April, um 20 Uhr. Karten zum Preis von 15 Euro, ermäßigt zehn Euro, sind unter https://theater11.de/, unter Telefon 685 47 612, bei Nordwest Ticket sowie an der Abendkasse erhältlich.