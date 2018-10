Jetzt sind die Paten gefragt.

Wer Pate oder Patin für einen Wunsch werden will, geht einfach zu einem der Weihnachtsbäume in Mahndorf, Arbergen, Sebaldsbrück, Hemelingen oder Hastedt und pflückt einen Hemelinger Wunschstern von der Tanne. Die Geschenke dürfen nicht mehr kosten als 20 Euro und müssen, verpackt und mit dem Stern versehen, bis Freitag, 8. Dezember, beim Bürgerhaus in Mahndorf, Mahndorfer Bahnhof 10, abgegeben werden. Gutscheine gehören nicht in die Päckchen.

Am Donnerstag, 14. Dezember, kommt um 16 Uhr der Weihnachtsmann schon einmal ins Bürgerhaus und beschenkt in weihnachtlicher Atmosphäre die Wunschsternekinder. Einige Artisten des Bürgerhaus-Zirkusses „Bambini“ präsentieren exklusiv ein paar Nummern aus dem neuen Gala-Programm. Weitere Informationen unter www.buergerhaus-mahndorf.de.