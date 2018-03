Die zwölfjährige Xenia aus Mahndorf spielt den Notar des Kranken. Die antiquierte Sprache ist für sie gewöhnungsbedürftig. (Roland Scheitz)

„Es ist manchmal sehr schwierig, nicht zu grinsen, wenn das Publikum lacht“, sagt die 13-Jährige aus ­Oslebshausen, die die 7. Klasse der St.-Johannis-Schule besucht und zum ersten Mal bei einer Aufführung der Theater-AG dabei ist. Zweimal täglich steht sie in der Burkina-Faso-Woche zusammen mit über zehn anderen in Molières Komödie „Der eingebildete Kranke“ in ihrer Schule auf der Bühne. Am Freitag, 9. März, um 20 Uhr wird das Stück auch einmal öffentlich aufgeführt, um Spenden für das westafrikanische Land zu erlösen.

Cecilia spielt die jüngste Tochter von ­Argan, einem extremen Hypochonder. Er bildet sich ständig ein, an den schlimmsten Krankheiten zu leiden. Sein Arzt und sein Apotheker nutzen das schamlos aus und verschreiben ihm unnötige, aber sündhaft teure Medikamente. Der Patient wiederum plant – aus nicht gerade uneigennützigen Gründen – die Hochzeit seiner älteren Tochter Angelique mit einem angehenden Arzt. Allerdings, ohne die Tochter zu fragen ...

Ein Orchester der St.-Johannis-Schule unterstützt das Theater-Ensemble. Ein Lehrer hat sogar ein eigenes Musikstück mit dem Titel „Der eingebildete Kranke“ komponiert. (Roland Scheitz)

Geleitet wird die Theater-AG von Yvonne Sextroh. Die Lehrerin aus Grolland hat „Der eingebildete Kranke“ schon in ihrer Schulzeit gesehen. „Es gibt einfach total witzige Szenen“, sagt sie. Bei der Entscheidung für Molière hätten aber auch ihre französischen Wurzeln eine Rolle gespielt. Für Yvonne Sextroh geht es in der Komödie um weit mehr als nur um die Belustigung des Publikums: „Auch wenn man das vielleicht nicht sofort sieht, das Stück ist eine Gesellschaftskritik. Zum Beispiel an den Ärzten, die ihre Mittelchen mixen und verschreiben, obwohl der Patient gar nicht krank ist.“ Gerade jetzt, da es eine öffentliche Diskussion über das Thema Bürgerversicherung gebe, sei das Thema hochaktuell.

Die erste Szene gehört ganz dem „ein­gebildeten Kranken“ Argan, gespielt von dem 15-jährigen Phillip aus dem Peters­werder. Er sitzt in einem grünen Sessel, bekleidet mit Pyjama und Bademantel, eine ulkige Schlafmütze auf dem Kopf, und wühlt sich durch einen Stapel Arztrechnungen. „Bei den Preisen will ja keiner mehr krank sein“, ärgert er sich – und erntet den ersten Lacher.

Die Theater-AG wird von Profi Erik Roßbander (Bremer Shakespeare Company) gecoacht. (Roland Scheitz)

Als Regisseur stand den Jugendlichen bei den Proben ein echter Profi zur Seite: Erik Roßbander von der Bremer Shakespeare Company. Er selbst habe noch nie in einem Molière-Stück mitgewirkt und sei deshalb „happy“, diesen Komödien-Klassiker nun einmal mit Jugendlichen auf die Bühne zu bringen, sagt der Schauspieler. Die Arbeit mit den Schülern sei für ihn ein Riesenspaß. „Es ist eine große Freude, zu sehen, wie die einzelnen Spieler wachsen und groß werden.“ Gespielt wird das Stück nicht ganz in der Originalfassung von 1673. Es sei auf 90 Minuten gekürzt, und man habe ein paar zusätzliche Szenen eingebaut, verrät Yvonne Sextroh. Ein Orchester aus über 20 Schülerinnen und Schülern der St.-Johannis-Schule unterstützt das Theater-Ensemble. Ein Lehrer hat sogar ein eigenes Musikstück mit dem Titel „Der eingebildete Kranke“ komponiert. Schräge Klänge, die den jämmerlichen Gesundheitszustand des Patienten zum Ausdruck bringen.

Oliver aus Kirchhuchting hat genau die Rolle bekommen, die er wollte. Er mimt Angeliques Geliebten Cléante. „Mir gefallen die romantischen Figuren am besten“, sagt er. Die zwölfjährige Xenia aus Mahndorf spielt den Notar, der Argans Testament verfasst. Als sie das Stück zum ersten Mal las, war sie nicht begeistert von der antiquierten Sprache: „Ich dachte, was ist das denn? Wie soll ich das schaffen?“ Sie habe ihre Meinung aber schnell geändert, inzwischen gefalle ihr die Notarrolle richtig gut. Sich den Text zu merken, ist für Cecilia kein Problem: „Auswendig lernen fällt mir leicht. In Vokabeltests schreibe ich auch immer Einsen.“ Das sei aber auch wichtig, da sie Schauspielerin werden wolle.

Auch für Erik Roßbander sind Komödien eine besondere Herausforderung. „Die Probenarbeit ist sehr hart. Bis man das richtige Timing und die Rhythmen drauf hat, ist es ein weiter Weg.“ Das Spielen selbst mache am Ende aber einen „Heidenspaß“.

Und Oliver hat keine Sorge, dass die Aufführung ein Erfolg wird: „Über Phillip, unseren Hauptdarsteller, haben die Schüler auch schon in ,Der Widerspenstigen Zähmung‘ gelacht. Und er spielt die Rolle wirklich toll.“