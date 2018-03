Wie ist Sunrise gemeint? Michael Glotz-Richter (von links) und Susanne Findeisen vom Senator für Umwelt, Bau und Verkehr erläutern gemeinsam mit Andreas Lieberum von Ecolo Bremen, wie die Bürgerbeteiligung laufen soll. (Gerald Weßel)

„Parkraum in Deutschland ist wie Waffenbesitz in den USA“, mahnt eine Stimme aus dem Publikum. Zustimmendes Gemurmel, wissen doch alle Anwesenden, dass die Straßen rund ums Klinikum Mitte zugeparkt sind. Oft sogar so dicht, dass die Feuerwehr nicht mehr durchkommt – ein extremes Risiko im Ernstfall. Michael Glotz-Richter, Referent für Nachhaltige Mobilität beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, hat dies selbst erlebt, als er mit der Feuerwehr mitfuhr, um sich aus deren Sicht einen Eindruck von den Zuständen im Quartier zu verschaffen. „Die Autos werden immer breiter, die Feuerwehr muss aber überall durchkommen“, beharrt er in seinem Eröffnungsvortrag zu Sunrise.

Sunrise ist eine Abkürzung und steht ins Deutsche übersetzt für: Untersuchung von Konzepten für nachhaltige, urbane Nachbarschaften und Unterstützung ihrer Implementierung in Europa. Profis und Laien wollen gemeinsam Probleme im Stadtteil benennen und punktuelle Lösungen für die Straßen rund um das Neue Hulsberg-Viertel erproben. Enge Straßen und vielfältige, von ihnen zu erfüllende, Funktionen, da sei Stress programmiert, das ist allen klar. Kaum ein Raum erfüllt derartig viele Aufgaben wie die Straßen einer Stadt wie Bremen: Ruhender und bewegter Verkehr aller Art, Menschen, die sich begegnen, Bäume, die das städtische Klima verbessern, und und und.

Am Gebietstisch von Michael Glotz-Richter, des Referenten für Nachhaltige Mobilität beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, werden Karteikarten ausgefüllt.

„Der Hut ist nicht so groß wie die artikulierten Ansprüche“, fasste es Michael Glotz-Richter zusammen. „Es sind neue Lösungen gefragt. Wir haben keinen Zauberstab, der alles löst.“ Es werden viele kleine Lösungen sein müssen, die man bis April 2021 gefunden haben will. Dann endet Sunrise, aber die Ideen können auch danach noch umgesetzt werden. Man wisse sehr gut, dass das Quartier rund um das Neue Hulsberg-Viertel und das Klinikum Bremen-Mitte viele Konflikte im Straßenraum berge. „Politik und Verwaltung haben uns vor diesem Wespennest gewarnt“, erzählt der Referent für nachhaltige Mobilität. „Aber gerade deshalb wollen wir nicht nur zugucken, sondern aktiv werden.“ Zu bedenken sei jedoch: Die Hoheit der zuständigen Gremien bleibt unangetastet. „Wir können nicht über andere bestimmen“, sagte Glotz-Richter. Weder könne man private Interessen einfach übergehen, noch die Rechte von Beirat oder Bürgerschaft ignorieren. „Wir werden diesen Gremien zusammen mit den Bürgern zuarbeiten.“

„Wir möchten eine tragfähige Grundlage für die mittel- bis langfristige Umsetzung schaffen“, sagte Susanne Findeisen von der Strategischen Verkehrsplanung der Verkehrsbehörde. Einen größeren Straßenumbau werde es nicht geben, und dies sei auch nicht der Sinn von Sunrise. Stattdessen sollen bis April 2019 ein Aktionsplan erarbeitet und einzelne Veränderungen getestet werden. Ziele sind eine bessere und gerechtere Nutzung des Straßenraumes, freie Rettungswege und eine verbesserte Mobilität. Möglichst viele sollen eingebunden werden: Intensive Bürgerbeteiligung, „co-creation“, ist das Stichwort und nicht zuletzt eine vertrauensbildende Maßnahme. Am offenen Forum Straßenraum können sich alle beteiligen. Daneben gibt es noch den spezifisch besetzten Projektbeirat und den erweiterten Projektbeirat, der wechselnd besetzt ist, je nachdem, welcher Akteur aktuell stark beteiligt ist. Bürger und Verwaltung können sich einbringen, Organe der Daseinsvorsorge, Interessenvertretungen wie ADAC und ADFC, die Politik, Verkehrsdienstleister wie die BSAG oder auch die Wirtschaft.

Die meisten Städte der Welt haben Verkehrsprobleme. „Es erstaunt mich nicht, dass die Straßen bei euch voll sind“, stellte Michael Koucky aus Göteborg klar. „Bei euch kostet das Parken ja quasi nichts.“ Ein Parkplatz könne nah, frei und billig sein, aber immer nur zwei Sachen davon gleichzeitig. „Denken Sie einmal drüber nach“, fordert er die Zuhörer auf. Die Stimme der Bürger soll bei Sunrise nicht nur an Ständen auf der Straße, sondern vor allem auch im Internet gehört werden. Auf der Sunrise-Website gibt es eine interaktive Karte, auf der man Probleme, Ideen und gute Beispiele eintragen kann. Auch an eine Studie zur Parksituation im Quartier ist gedacht.

Am Startabend konnten alle an Gebietstischen Karteikarten ausfüllen. „Eine Superidee“, sagte Angelika Schlansky aus dem Peterswerder über Sunrise und kritisierte vor allem das Parkverhalten. Bürgersteige würden zugestellt. Angelika Schlansky wünscht sich genauso viele Fahrrad- wie Autoparkplätze.

Astrid Thomsen aus dem Fesenfeld sieht das ähnlich: „Man kommt nicht mal als Fußgänger vernünftig an manchen Ecken durch, mit Rollator oder Kinderwagen ganz zu schweigen. Da muss mal durchgegriffen werden.“ Die St.-Jürgen-Straße sollte 30er-Zone werden, und „einfach gefährlich“ sei auch die Humboldtstraße.

Jens Schabacher, für die Grünen im Stadtteilbeirat, denkt an den Lärm und die Abgase in der Bismarckstraße. „Mir tun die Anwohner dort leid.“ Er selbst fahre dort oft mit dem Fahrrad auf dem Weg in die Innenstadt dort entlang. Am Ende des Abends resümiert Michael Glotz-Richter: „Parken ist das Thema Nummer Eins.“ Es werde „nicht einfach nur gemeckert“, sondern es kämen auch gute Vorschläge. „Wir möchten versuchen, möglichst viel unter einen Hut zu bringen.“

Beteiligung wird unter sunrise-bremen.de erbeten. E-Mail-Kontakt ist unter sunrise@umwelt.bremen.de und susanne.findeisen@umwelt.bremen.de möglich.