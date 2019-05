Von Wilfried Kretschmer, dem gelernten Tischler und studierten Bauingenieur, können die Besucher des Tischlereimuseums noch allerhand lernen. (Roland Scheitz)

Wilfried Kretschmer muss wohl Mitte 70 sein. Der gelernte Tischler und studierte Bauingenieur arbeitet ehrenamtlich im Tischlereimuseum. Er führt durch die Anlage und erzählt Geschichten aus seinem Tischlerleben. Er weiß, wovon er redet und erreicht deshalb seine Zuhörer. Am kommenden Sonntag, 5. Mai, stehen von 11 bis 16 Uhr die nächsten Führungen auf dem Programm.

Allerhand erfahren haben schon die Teilnehmer der bislang letzten Führung. Schon um 9.45 Uhr warteten sie ungeduldig darauf, dass sich die Tür öffnet. Sie sind durch die Arbeiterwohlfahrt (Awo) auf das Museum aufmerksam geworden. Im Rahmen ihres Projektes „Universität der dritten Generation“ bietet sie regelmäßig nicht nur Vorträge, sondern auch Führungen durch besondere Orte an. Uwe Haupt aus der Neustadt, einer der Teilnehmer, erzählt, die Awo habe ein lohnenswertes Programm aufgelegt. Das Tischlereimuseum wird von einem Förderverein betrieben und von der Tischler-Innung unterstützt.

Zu sehen ist der Holzbearbeitungsbetrieb von F. Otto in seinem ursprünglichen Zustand. Die gut 20 verschiedenen Holzbearbeitungsmaschinen stammen aus dem 19. Jahrhundert. Die Planung war seinerzeit so ausgetüftelt, dass das Layout der Anlage im Lauf der Jahre nicht verändert werden musste. Angetrieben wurden die einzelnen Maschinen von einer Dampfmaschine. Über Lederriemen trieb die Dampfmaschine eine zentrale Welle an, die unter dem Fußboden quer durch die Halle verläuft. Von der zentralen Welle aus werden alle einzelnen Maschinen durch Lederriemen, sogenannte Transmissionsriemen, angetrieben. Jede einzelne Maschine kann durch Einkuppeln der entsprechenden Riemenscheibe oder durch Verschieben eines Riemens in das System eingebunden werden.

In den frühen 1920er-Jahren wurde die Dampfmaschine elektrifiziert, das Transmissionssystem aber beibehalten. Bis in die 1980er-Jahre konnte mit diesem System gearbeitet werden. Die Maschinen unterscheiden sich im Prinzip kaum von modernen Maschinen. Heute hat jede Maschine einen eigenen Elektroantrieb. Sie sind farblich frischer gehalten und verfügen über Sammeleinrichtungen für Späne und Absauganlagen für feine Stäube. Früher wurde einfach mehr gefegt und die Späne verbrannt, um Dampf für die Dampfmaschine zu erzeugen. Eine Hobelmaschine kann ein Werkstück sogar von drei Seiten gleichzeitig bearbeiten. Mit einer anderen Maschine lassen sich sogar Schwalbenschwanz-Zinken maschinell herstellen – eine Verbindungstechnik, die heute nicht mehr gepflegt wird. Uwe Haupt, der vor seinem Ruhestand als Entwicklungsingenieur und später als Software-Ergonom gearbeitet hat, zeigt sich beeindruckt von der Qualität der frühen Technik: „Es ist schon toll, was unsere Vorväter schon konnten. Das muss man sich mal vorstellen: Die Technik wurde im 19. Jahrhundert entwickelt und gebaut!“ Klar, sicherheitstechnisch sind moderne Holzbearbeitungsmaschinen sehr viel weiter entwickelt worden. Auch die Drehzahlen einer modernen Fräse sind sehr viel höher als die der alten Maschinen. Dadurch wird auch die Qualität der Ergebnisse besser und man arbeitet einfach schneller.

Im frühen 20. Jahrhundert gab es noch keinen Kaltleim. Damals musste man den Leim noch erwärmen. In der Werkstatt steht also noch ein großer Leimofen. Daneben stehen zwei Furnierpressen. Eine ältere arbeitet noch mit Holzspindeln. Die neue Presse ist aus Metall und erlaubt es, größere Flächen zu pressen. Hier wird die Veränderung der Arbeitsweise deutlich. Inzwischen sind auch Kontaktkleber auf dem Markt, mit denen Furnierarbeiten noch einfacher sind.

Wilfried Kretschmer wird nicht müde zu erwähnen, wie wichtig gutes Werkzeug und dessen Pflege sind. Er erzählt, dass er 1954, in seinem ersten Lehrjahr, eine Vergütung von 25 D-Mark erhielt. Im dritten Jahr gab es immerhin schon 45 Mark. Auf einer Werkbank liegt ein Ausbildungsvertrag aus der Vorkriegszeit. Laut diesem Vertrag erhielten die Lehrlinge sogar Verpflegung, mussten sich allerdings der väterlichen Strenge des Lehrherren unterordnen. Der Besuch des Tischlereimuseums ist eine unterhaltsame und lehrreiche Zeitreise durch die Welt der Holzbearbeitung.

Weitere Informationen

Tischlereimuseum Bremen, Köpkenstraße 18-20. Auskunft über Führungen gibt es bei der Tischler-Innung Bremen unter Telefon 04 21 / 17 17 03 von 8 bis 13 Uhr. Die nächsten Führungen sind am Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 16 Uhr, Sonntag, 19. Mai, von 10 bis 18 Uhr, Sonntag, 25. Mai, von 10 bis 1 Uhr (Lange Nacht der Museen), Sonntag, 2. Juni, von 11 bis 16 Uhr sowie Sonntag, 16. Juni, von 11 bis 16 Uhr.