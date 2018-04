30 Uhr in der Villa Ichon, Goetheplatz 4. Politische und gesellschaftsphilosophische Debatten werden im April auch an einigen anderen Abenden geführt.

Um den Kohle-Klima-Widerstand geht es am Montag, 9. April, um 19.30 Uhr im offenen Plenum von Attac unter anderem. „Westliche Gesellschaft und islamisches Staatsverständnis – ein Widerspruch?“, fragt am Montag, 16. April, um 19 Uhr Ronald Kahle. Der Autor von „Weltformel Seele – Quantensprung der Evolution“ möchte einen Beitrag zu interkulturellen Verständigung leisten. Veranstalter des Abends sind die „Freunde der Weisheit“.

Selbst Stammgast in der Villa Ichon, hat die Marxistische Abendschule (Masch) für Dienstag, 17. April, um 19.30 Uhr den Berliner Juristen Andreas Wehr eingeladen. Er spricht über Donald Trump, den Brexit, Migration und die Eurokrise unter dem Titel „Europa, was nun?“. Der ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiter der „Konföderalen Fraktion der Vereinten Europäischen Linken / Nordische Grüne Linke“ im Europäischen Parlament hat Bücher über die Europäische Union (EU), den Euro und Griechenland verfasst. Es sei an der Zeit, findet er, über neue Wege einer Zusammenarbeit der Völker jenseits der Europäischen Union nachzudenken.

Von der Masch zum Thema „Marxismus und Kunst“: Am Donnerstag, 26. April, philosophiert Professor Thomas Metscher aus Grafenau um 19.30 Uhr darüber, ob der Marxismus „noch das Zeug dazu hat, als umfassendes Modell der Weltdeutung und politische Weltanschauung eine geschichtlich prägende Rolle zu spielen“. Metscher vertritt diese Ansicht, aber nicht bedingungslos. Marxismus, so argumentiert der Kommunist und emeritierte Hochschullehrer, müsse sich „wieder als forschendes Denken verstehen und sich auch bislang ausgeklammerten Welthaltungen, Erfahrungen und Forschungsfeldern öffnen“. Dazu gehöre auch eine Neubewertung der Kunst. Auf diesem Gebiet ist der gebürtige Berliner, Jahrgang 1934, zuhause: Er hat Literaturwissenschaft und Ästhetik in Belfast und Bremen gelehrt, sich mit Faust und Shakespeare befasst. Und natürlich mit dem Philosophen Karl Marx, dessen 200. Geburtstag am 4. Mai ansteht.