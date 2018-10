Ulla Siegert (links) und Christa Allen bewerten Bilder norddeutscher Künstlerinnen und Künstler für eine Auktion. (Roland Scheitz)

Borgfeld/Ostertor. Die Lilienthaler Kunststiftung hat sich seit Jahrzehnten der norddeutschen Kunst verpflichtet – genauer: Werken aus Worpswede und Lilienthal. Von ihr wurden die beiden Kunstexpertinnen Christa Allen aus Borgfeld und Ulla Siegert aus Worpswede mit ihrer Firma „Antik Wert“ im Fedelhören mit Vorarbeiten zu einer großen Kunstauktion beauftragt, bei der 250 bis 300 Bilder angeboten werden sollen. Dazu zählen unter anderem eine Winterlandschaft von Otto Modersohn, die Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts entstand, und eine noch ältere Ölskizze des selben Künstlers.

Allen und Siegert arbeiten in einem eher bescheiden wirkenden Studio im Souterrain eines Hauses im Fedelhören. Sie schätzen in ihren Räumen gerade unterschiedliche Werke von Bernhard Huys ein, die zur Auktion kommen werden. Huys lebte und wirkte bis 1973 in Worpswede, malte in unterschiedlichen Qualitäten und Formaten.

Kunststiftung startete Aufruf

Die Lilienthaler Kunststiftung will über die Kunstauktion Provisionen durch Zuschläge und Verkäufe erwirtschaften. Sie wirbt über ihre Mitglieder, Freunde und Künstler, aber auch über die regionale Presse, Kunstwerke zur Versteigerung ein. Regelmäßig zeigt sie außerdem in ihren Räumen wechselnde Ausstellungen. „Wenn sie sich mit 80 Jahren räumlich verkleinern müssen, sich an einem Werk sattgesehen haben oder schlicht lieber Geld statt Kunst hätten, sind das gute Gründe, Bilder zur Auktion zu geben“, sagt Christa Allen. Ulla Siegert erklärt: „Unsere unabhängige Beratung wird gut nachgefragt. Soll ein Objekt verkauft werden, würde es privat ohne fachliche Hilfe angeboten vielleicht zu einem deutlich niedrigeren Preis den Besitzer wechseln, obwohl wir beraten könnten und Kontakte etwa zu süddeutschen Interessenten herstellen können, wo deutlich mehr gezahlt wird.“ Erst kürzlich lieferte „Antik Wert“ ein Objekt für einen Kunden beim Auktionshaus Sotheby's in London ein.

Die Expertinnen arbeiteten lange selbstständig: Christa Allen als Expertin für Silber-, Holz- und Metallarbeiten, Skulpturen und Möbel sowie Gemälde des 18. bis 20. Jahrhunderts; Ulla Siegert seit 1993 im Auktionswesen in den Bereichen Grafik und Gemälde des 16. bis 21. Jahrhunderts sowie Worpswedes und norddeutsche Malerei, aber auch Kunst nach 1945 und Grafik des 20. Jahrhunderts.

Christa Allen studierte Kunstgeschichte, klassische Archäologie und Museumspädagogik, bevor sie in Freiburg, Hamburg, Husum sowie in Bremen vor allem für das Focke-Museum arbeitete. Vor zehn Jahren gründete sie mit Ulla Siegert „Antik Werk“, im Oktober 2013 zog die Firma in den Fedelhören. Ulla Siegert studierte Kunstgeschichte, klassische Archäologie in Marburg und Münster, bevor sie über den Maler Otto Greis promovierte.

Die Kunstschauen der Lilienthaler Kunststiftung unweit Bremens in Trupe vor den Künstlerorten Worpswede und Fischerhude gelten als lohnende Ausflugsziele. Gegenüber der Truper Kapelle, ein historisches idyllisches Gebäude von 1899, wurden eigens 250 Quadratmeter angebaut, um norddeutsche Kunst zeigen zu können.

„Für uns ist die Auktion ein Versuchsballon. Wir wissen noch nicht, was wir davon haben“, sagt Christa Allen über die Kooperation mit der Lilienthaler Kunststiftung. Die Objekte für den Auktionskatalog zu sichten, Herkunft, Künstler, Geschichte und Materialien zu recherchieren, den Zustand zu bewerten, den Wert einzuordnen, Rahmen nötigenfalls restaurieren zu lassen und vielleicht sogar den passenden Restaurator nennen zu können, das alles machen sich Christa Allen und Ulla Siegert Bild für Bild für die anstehende Auktion zur Aufgabe. Der 22. Oktober ist für Einlieferer der Stichtag, denn dann ist Annahmestopp für den Auktionskatalog. Die Auktion am 8. Dezember in Trupe 6 in Lilienthal richtet sich an Liebhaber norddeutscher und Worpswedes Kunst mit großem, aber auch an solche mit schmalem Portemonnaie. Die Auktion steht allen Interessierten offen.

Wer ein Kunstobjekt einschätzen lassen will, kann sich ebenfalls an „Antik Wert“ wenden. Es darf auch dekorative Bunzlauer Keramik oder das Erbstück von Oma sein. Aber antik muss es sein, das heißt mindestens 100 Jahre alt. Als antik erwies sich kürzlich auch ein Objekt, das sich nach prüfendem Blick der Expertinnen als selten erwies: eine offenbar echte Handzeichnung von Paula Modersohn-Becker, aus deren früher Schaffenszeit zwischen 1892 und 1898. Auch diese Zeichnung wurde für die Versteigerung angeliefert.

Weitere Informationen

„Antik Wert“, Fedelhören 69, ist per E-Mail an antikwert@hotmail.de oder telefonisch unter 958 99 461 zu erreichen. Sprechzeiten: Dienstag und Mittwoch, 11 bis 15 Uhr, Donnerstag und Freitag, 14 bis 18 Uhr. Die Kunststiftung Lilienthal, Trupe 6, ist unter 04298/ 90 76 41 zu erreichen. Die Kunstauktion ist für Sonnabend, 8. Dezember geplant. Weitere Informationen unter www.kunststiftung-lilienthal.de.