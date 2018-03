Leichtigkeit früher, Leichtigkeit jetzt. Helga Fehre war bereits bei der ersten der mittlerweile 150 Ausstellungen dabei. Manche ihrer Bilder sind erneut zu sehen. (PETRA STUBBE)

Schwachhausen. Gemalte Erinnerungen – so blickt Helga Fehre auf ihre Ausstellung mit dem Titel „Mediterrane Streifzüge“, die im Brunnenhof des St.-Joseph-Stifts noch bis 7. Juni zu sehen ist. „Es ist eine Retro von mir“, sagte sie bei der Ausstellungseröffnung. „Eine Retrospektive mit 38 Exponaten aus mehreren Jahrzehnten Schaffenszeit“, erläuterte die Künstlerin.

Seit 1988 zeigt die Galerie Brunnenhof wechselnde Ausstellungen unter der Regie von Helgard Warns: Malerei, Grafik, Skulptur und Fotografie. Als die Ausstellungsmacherin ihr vor einigen Wochen eröffnete, dass sie die 150. Jubiläums-Ausstellung gerne mit ihren Werken präsentieren würde, sei sie zunächst ein wenig konsterniert gewesen. Denn seit über zwei Jahren hat Helga Fehre kaum neue Bilder komponiert. Sie hatte sich vielmehr von der Massenflucht der Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien und anderswo angesprochen gefühlt, sich in Deutschkursen und anderweitig für die Integration zu engagieren.

Zwar habe sie sich von der Anfrage geehrt gefühlt, hatte bisher aber immer den Ehrgeiz gehabt, neue Arbeiten zu zeigen. Das sahen Helgard Warns und ihr künstlerischer Berater Ralf Schneider, ehemaliger Sprecher der Kunsthochschule Bremen, völlig anders. Beide durchforsteten im Atelier der Malerin ihre Mappen mit Arbeiten aus den letzten Jahrzehnten und waren begeistert. „Ausgesucht habe aber ich die Bilder, was sehr zeitintensiv war“, sagte die Künstlerin. Inzwischen seien bei ihr Vorfreude und Begeisterung gewachsen.

„Bei der Verleihung von Oscars, Film-und Literaturpreisen ist es inzwischen üblich, das Lebenswerk von Künstlern zu ehren“, sagte der Historiker Wilhelm Tacke, der die Eröffnungsrede hielt. „Weshalb man die Ausstellung aus diesem Blickwinkel sehen könnte“, so der Laudator. Er selbst hat schon etliche Ausstellungsreden in 30 Jahren Brunnenhof gehalten. „Über zehn dürften es schon gewesen sein“, sagte er. Helga Fehre sei die erste Künstlerin gewesen, die 1992 an diesem Ort Malerei ausgestellt habe. Deshalb wurde sie zur Jubiläumsausstellung ausgewählt. Auch die Rede zu ihrer ersten Ausstellung habe seinerzeit Wilhelm Tacke gehalten, erinnert sich Helga Fehre. Auch „Fiesole-Firenze“, eines ihrer Bilder von damals, in Ölpastellkreide mit mediterranen Charakter, ist aktuell im St.-Joseph-Stift wiederzusehen. Es zeigt einen Blick durch die Bäume hindurch, wo in schwebender Leichtigkeit das Franziskanerkloster des Städtchens Fisole mit dem Blick auf Florenz zu sehen ist.

„Seit 1990 bin ich mindestens einmal dort“, erzählte sie. Sie habe das Glück dort, in einem kleinen Zimmer ihres Ex-Schwiegersohnes unterkommen und von dort Streifzüge unternehmen zu können. „Für mich sind Florenz und Venedig kulturell überwältigend“, schwärmt sie. Einige Kirchen besuche sie immer wieder. Ihre meditativen Streifzüge in der Toskana hält sie in Skizzen und Tagebüchern fest, um sie zu Hause in Bremen auf die Leinwand zu transformieren, teils mit als Fotokarton oder Papier als Untergrund.

Im Erdgeschoss des Krankenhauses hängt ein anderes Bild von Florenz. Es hängt ihr besonders am Herzen, mit dem Titel „Blick Fiesole auf Florenz“. „Ich erinnere mich noch gut, es war im August 1994 und das Wetter unerträglich heiß“, weiß sie zu berichten. „Ich saß unter einem Felsvorsprung und hatte kein Wasser“. Das sie aber für die Stifte zum Mischen aufs Zeichenpapier dringend benötigt hätte. „Der Schweiß lief mir nur so von der Stirn und tropfte auf das Papier“, erzählte sie. Da habe sie in ihrer Not damit die Farben gemischt.

Zu sehen ist die Landschaft im Erdgeschoss des Krankenhauses gegenüber dem Café. Ihre Bilder wirken sich wohltuend aus auf die Atmosphäre im Krankenhaus. „Sie bauen einen auf", befindet eine Ausstellungsbesucherin. Renate und Heinz Lüder aus Oberneuland, die als Neu-Bremer vor zweieinhalb Jahren aus Baden-Württemberg nach Bremen gezogen sind und eine Tochter haben, die im St.-Joseph-Stift tätig ist, zog es zu dem 80 mal 120 Zentimeter großen Ölpastell-Acryl-Gemälde „Der Klang des inneren Auges“. Eine Sinfonie in hellen und dunkleren Blautönen - mit Mond, Sonne und stillen Lichtorten. „Diese Seelenlandschaft spricht mich am meisten an“, sagte Heinz Lüder. „Ich empfinde ungeheure Wärme, die das Bild ausstrahlt“, beschreibt der Ausstellungsbesucher. „Frauen malen mit mehr Herz“, sagt er. Das erlebe er oft. Zwei Frauen aus Schwachhausen, Brigitte Kasper und Gunda Thun konnten sich auch von genau diesem Bild nicht trennen und standen lange davor. „Für mich ist das wie eine Lichtwanderung von innen“, resümierte erstere. Es sei für sie ein hoffnungsvolles Bild, mache frei und fröhlich. Dazu passte auch die musikalische Note des japanischen Kontrabass-Virtuosen Hiro Yamazaki, der mit seinem Instrument für passende Klangfarben sorgte.

Mit den „Klang des inneren Auges“ konnten die Gäste über Pilgerwege, verschneite Landschaften in Umbrien, auch über die goldene Kuppel von Florenz schweben, wie den Florentiner Dom von Brunelleschi, auch „Brunelleschis Wunder“ genannt. Er ist in dem Gemälde aus der Reihe „Engel für Jerusalem“ zu finden, die in Kirchen in Rotenburg, Stuhr und Achim ausgestellt war.

Helga Fehre ist gebürtige Bremerin, die in Diepholz Abitur machte und 1960 an der Staatlichen Akademie für Künste in Stuttgart bei Professor Hannes Neuner mit einem Staatsexamen in Grafik, Malerei und Kunstgeschichte abschloss. Ab 1977 belegte sie an der Bremer Hochschule für Künste das Fach Bildhauerei bei den renommierten Professoren Waldemar Otto und Bernd Altenstein. Seit 20 Jahren besucht sie freie Akt-Kurse im Kubo und zeichnet einmal in der Woche im Milchquartier. Sie stellte bereits in Rotterdam, Florenz und auch im Senegal aus.

Nach der Eröffnung bedankte sich die Künstlerin noch bei den Laudatoren und den Gästen und las den Text „Absolut ruhig“ von Amseln Grün: „Erfahrungen absoluter Ruhe, in denen Zeit und Ewigkeit zusammenfallen, können wir machen, wenn wir in der Betrachtung einer Blume, einer Landschaft, eines Gemäldes aufgehen.“ Dies passt zu den Bildern der Künstlerin, die nicht religiös sein wollen, und doch spirituell sind.