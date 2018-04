So gibt es für Anfänger und Fortgeschrittene die Möglichkeit, ihre Kenntnisse in Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch aufzufrischen oder die Sprachen neu zu erlernen. Am Sonnabend, 18., und Sonntag, 19. Februar, gibt es zum Beispiel das Wochenendseminar „Small Talk for Social Networking“.

Auch zum Thema Bewegung und Gesundheit gibt es Neues zu entdecken, darunter zwei Workshops zum Kennenlernen der asiatischen Bewegungslehren Qigong und Tai Chi. Am Sonnabend, 18. Februar, werden die Grundlagen des Tai Chi vermittelt. „Komm mal runter!" - Ein Tag für die Achtsamkeit“ ist der Titel eines Tagesseminars, bei dem die Teilnehmer am Sonnabend, 25. März, Tipps zur Entspannung erhalten.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund. Die VHS Ost ist Kursträger für Deutsch-Integrationskurse und hält im neuen Stadtteilprogramm zahlreiche Deutschkurse auf unterschiedlichen Niveaus bereit.

Das neue Stadtteilprogramm liegt in der Geschäftsstelle der VHS Ost im Bürgerzentrum Neue Vahr sowie in Buchhandlungen, Banken, Apotheken und Sozialeinrichtungen im Bremer Osten aus. Weitere Infos gibt es unter www.vhs-bremen.de.