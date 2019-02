Freut sich über Spenden: das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke. (Picasa)

Insgesamt 2065 Euro konnte Petra Behrens, Leiterin des Fitnessstudios Maximum des TV Eiche Horn, kürzlich auf das Konto des Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz überweisen. Zusammengekommen ist diese Summe im vergangenen Jahr durch den Verkauf von Bücherspenden.

Wer ins Fitnessstudio Maximum des TV Eiche Horn geht, kommt an der Bücherwand nicht vorbei, ohne einen Blick darauf zu werfen. „Ist ein aktuelles Buch für mich dabei?“, fragen sich viele Sportler, und oftmals werden sie fündig. Dann wandern ein oder zwei Euro in eine Spendenbox und das ausgesuchte Buch in die Sporttasche. Jedes Jahr kommt so eine stattliche Summe zusammen, die an das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke überwiesen wird. „Rechnet man alle Jahre zusammen, sind es einige Tausend Euro“, sagt Behrens.

Während die Sportler durch den Besuch des Fitnessstudios und der Kurse des Maximums ihre Gesundheit erhalten möchten, haben manche kranken Kinder und Jugendlichen keine Chance. Der Leiterin des Maximums liegt es am Herzen, mit dem Erlös der Bücherspenden einen Beitrag zu leisten, diesen unheilbar erkrankten Kindern und Jugendlichen ein letztes Zuhause und ein liebevolles Umfeld zu ermöglichen.

Als sie vor sechs Jahren zum ersten Mal zu dieser Spendenaktion aufrief, sollte es eine einmalige Aktion werden, um den Neubau des Jugendhospizes zu unterstützen, welches damals gerade neben dem bereits bestehenden Kinderhospiz Löwenherz in Syke gebaut wurde. Inzwischen hat Behrens das Kinderhospiz in Syke besucht und viele zu Herzen gehende Eindrücke mit nach Hause genommen, wie sie sagt. Aus der einmaligen Aktion wurde inzwischen eine Tradition, sehr zur Freude aller Spender und Leser. Ein Hinweis auf dem Tresen im Maximum zeigt den Sportlern stets die aktuelle Spendensumme an.

Für die Arbeit mit den unheilbar erkrankten Kindern und Jugendlichen und ihren Familien ist Löwenherz auf das Engagement von Freunden, Förderern und Firmen angewiesen.

Wer aktuelle und gut erhaltene Taschenbücher spenden möchte, kann sie nach vorheriger telefonischer Anmeldung (04 21-23 10 10) im Fitness-Studio Maximum des TV Eiche Horn in der Berckstraße 87 abgeben. Wer Geld spenden möchte, kann dies auch tun.