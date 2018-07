Hannelore und Julius Schlichting sind 65 Jahre lang mehr als gut miteinander ausgekommen. So soll es weitergehen. (PETRA STUBBE)

Schwachhausen. Kennengelernt haben sie sich 1951 beim Tanztee in den Weserterrassen. Er war gerade aus Kriegsgefangenschaft zurückgekommen und beschäftigt, wieder Fuß zu fassen. Sein Freund Hannes kannte Hannelore aus der Schule und sagte zu ihm: „Die musste mal auffordern. Die ist nett.“ Das hätte man Julius aber gar nicht sagen müssen – Hannelore war eine strahlende Schönheit. 1953 haben sie dann geheiratet, am 1. August.

Sogar die Zeitung berichtete, mit Foto, das eine Gruppe Schornsteinfeger zeigt, die mit ihren Besen ein Spalier bildeten. Julius Schlichting entstammt nämlich einer Schornsteinfeger-Dynastie. Vater und Großvater waren Bezirksschornsteinfegermeister, sein älterer Bruder auch. Er hatte 1944 ausgelernt und wurde dann sofort eingezogen, erst nach Sennelager, einem ausgedehnten militärischen Übungsgelände, und dann an die Front. Er zog mit 420 Kameraden los, nur 16 kamen zurück. Diese traumatische Erfahrung kann er heute noch abrufen. Er geriet in russische Gefangenschaft, floh und geriet in Tschechien wieder in Gefangenschaft, wurde nach England deportiert und durfte dort Arbeitsdienst machen. „Da ging es uns gut,“ sagt er.

Als das Gespräch auf den Krieg kommt, erinnert sich auch seine Frau Hannelore an die Bombennächte in Bremen. Sie weiß noch genau, wie sie mit ihrer Mutter schon beim Voralarm in den nächsten Bunker gerannt ist. Daran, wie sie ängstlich im Bunker hockten, während die Royal Air Force mit ihren Avro-Lancaster Bombern ihre zerstörerische Fracht über der strategisch bedeutenden Stadt Bremen abwarfen. Noch in 50 Kilometern Entfernung konnte man damals den Flammenschein des brennenden Bremens sehen.

Hannelore lernte den Beruf der Herrenschneiderin. Ihre Eltern hatten ein Geschäft für Herren-Maßkleidung im Viertel, das eigentlich ihr Bruder hätte übernehmen sollen. Der wollte aber einen anderen Beruf ergreifen. Deshalb ist sie eingesprungen. Damals war es noch ungewöhnlich, dass eine Frau diesen Beruf ergriff – heute ist das ganz normal. Es waren andere Zeiten, damals. Auf die Frage, ob sie auch Anzüge gewendet hat, lacht sie. „Ja, das war damals noch verbreitet.“ Wenn ein Anzug außen abgetragen war, nahm man ihn auseinander, kehrte das Innere nach Außen und setzte den Anzug wieder zusammen. „Das wäre heute undenkbar.“ Die Arbeitskosten wären höher als ein neuer Anzug von der Stange.

Auch Julius‘ Beruf hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Als er anfing, turnte er noch auf Dächern herum und fegte die Kamine. Damals hatte man es noch mit echtem Ruß zu tun. Heute gehen Schornsteinfeger mit Messgeräten in die Haushalte und überprüfen die Feuerstellen, beraten und kontrollieren. Julius bewarb sich um die Position des Bezirksschornsteinfegermeisters für den Bezirk Schwachhausen. Erwurde ernannt – damals auf Lebenszeit. Hannelore erzählt: „Damals ist er ja schon sehr früh auf die Dächer gestiegen, so um 6 Uhr morgens. Das heißt, er hatte auch früh Feierabend, meist so gegen 14.00 Uhr. Wir haben dann an jedem Tag gemeinsam zu Mittag gegessen.“ Das macht zusammengenommen 23 725 Mittagessen. Am Nachmittag blieb dann noch Zeit für ihr Hobby, den Wassersport. Angefangen hat es mit einem Schlauchboot, das man rudern konnte. Dann kaufte er für 300 Mark eine gebrauchte Jolle, lernte segeln und verbrachte gemeinsam mit seiner Frau viel Zeit auf der Weser.

Irgendwann wurde das alte Boot undicht und es wurde zu aufwendig, die vielen kleinen Löcher auszubessern. Also baute sich Julius ein neues Boot, eine 6,5 Meter lange Jolle, mit der die Schlichtings auch an Regatten teilnahmen. Inzwischen hat ihnen das fortschreitende Alter die Beweglichkeit genommen, die man für erfolgreiches Segeln benötigt.

Wie macht man es denn, 65 Jahre lang miteinander auszukommen? Gibt es da ein Geheimnis? „Nein“, sagt sie. „Natürlich hatten wir auch Meinungsverschiedenheiten. Aber wir haben das immer klären können. Am Ende hat er immer gemacht, was ich wollte.“ Er schmunzelt dazu und sie legt lächelnd ihre Hand auf sein Knie. Die beiden haben einen zauberhaften Umgang miteinander.

Sie haben drei Kinder, einen Jungen und zwei Mädchen, außerdem eine Anzahl Enkel und auch schon Urenkel. Bei dem Gedanken, Urgroßvater zu sein, scheint ihm nicht ganz wohl zu sein, obwohl er sich natürlich über die Kinder sehr freut. Sie sagt, früher sind die Männer abends gern in die Kneipe gegangen und haben getrunken, während ihre Frauen allein zu Hause saßen. Das hat Julius nie gemacht. „Außerdem“, sagt sie schmunzelnd: „Wollte ich nie einen anderen Mann.“ Und nach einer kleinen Wirkungspause fährt sie fort: „Und er hat keine andere gekriegt.“ Dann lachen sie beide.