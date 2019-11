Rund 250 Bäume müssen aufgrund von Pilzbefall in den kommenden Monaten gefällt werden. (Roland Scheitz)

Rund 250 Bäume müssen in den kommenden drei Monaten wegen mangelnder Standsicherheit im Bremer Nordosten gefällt werden. Etwa die Hälfte von ihnen steht in Schwachhausen. Dort macht insbesondere der Zottige Schillerporling den Bäumen zu schaffen. Der Pilz, der zu den Borstenscheiblingsartigen zählt, sorgt dafür, dass die Bäume anfangen zu faulen, bis sie schließlich zum Sicherheitsrisiko werden.

Der Pilz ist ein Wärmeliebhaber

Ein Großteil der rund 120 Bäume, die bis zum Ende der Fällsaison am 29. Februar in Schwachhausen gefällt werden, sind vom Zottigen Schillerporling befallene Ebereschen, berichtet Rolf Fülberth, Referatsleiter beim Umweltbetrieb Bremen (UBB). Die meisten von ihnen stehen in der Benque-, Carl-Schurz-, Donandt-, Fitger-, Georg-Gröning-, Schubert- und in der Wätjenstraße. „Der Pilz dringt in Wunden ein, die durch Anfahrschäden, Astausbrüche, aber auch durch den Pflegeschnitt entstehen“, erklärt Fülberth. Außerdem sei der Pilz wärmeliebend. In den vergangenen Jahren seien die Bedingungen für ihn daher optimal gewesen. Gleichwohl sei die Lebenserwartung von Ebereschen ohnehin überschaubar, betont Fülberth. Auch ohne Pilzbefall. „Sie werden im Stadtgebiet nur etwa 50 bis 80 Jahre alt“, sagt er. Als Straßenbaum habe man sie seinerzeit dennoch oft ausgewählt, weil sie eine vergleichsweise schmale Baumkrone haben.

Während sich die Fällarbeiten in Schwachhausen vor allem auf den Straßenraum konzentrieren, sind in Horn-Lehe besonders viele Bäume in Grünanlagen betroffen. „Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr im Menke Park“, berichtet Fülberth. Dort seien es weniger die standgefährdeten Bäume, die weichen müssen, sondern solche, die keine Chance haben, weiter zu wachsen – und anderen Bäumen zudem ihren Platz streitig machen. Fülberth nennt diese Bäume „unterständig“. „Das sind Bäume, die durch Selbstaussaat entstanden sind“, erklärt er. Ab einer gewissen Größe hinderten die dicht benachbarten alten Bäume sie mit ihren Baumkronen am Weiterwachsen. Im Menke Park handele es sich bei den unterständigen Bäumen hauptsächlich um Robinien.

Die Anzahl der Straßen in Horn-Lehe, an denen Bäume gefällt werden müssen, ist Laut Fülberth vergleichsweise gering. Lediglich die Linzer, Ohm-, Rieke- und Riensberger Straße, die Marcusallee, Rosental, Hochschulring und der Autobahnzubringer seien in dieser Saison von einigen wenigen Fällungen betroffen. Insgesamt verzeichne der UBB rund 40 abgängige Bäume im Stadtteil.

150 Jahre alte Rotbuche muss gefällt werden

In Oberneuland muss in diesem Jahr ein Baum gefällt werden, um den es Rolf Fülberth ganz besonders leidtut: eine Rotbuche an der Rockwinkeler Landstraße. „Der Baum ist mindestens 150 Jahre alt – das tut dann schon weh“, sagt er. Vor zwei Jahren sei die Rotbuche vom UBB kräftig zurückgeschnitten worden, in der Hoffnung, sie würde sich noch einmal erholen, erzählt er. „Leider hat diese Maßnahme nicht den gewünschten Erfolg gehabt – der Baum hat keine Standsicherheit mehr“, bedauert er. Ein Teil der rund 60 Bäume, die in Oberneuland gefällt werden müssen, stehen laut Fülberth in Höpkens Ruh sowie Heinekens und Muhles Park. Der Einsatzschwerpunkt im Stadtteil werde diesmal an der Franz-Schütte-Allee liegen. „Dort werden wir etwa 20 Bäume fällen müssen“, kündigt er an. Der Großteil seien Eichen, die ebenso wie im Menke Park unterständig seien. „Außerdem stehen dort sieben Ahornbäume, die ihre Standfestigkeit als Spätfolge von Sturmtief Xavier verloren haben“, erzählt Fülberth.

Borgfeld hat die mit Abstand kleinste Fällrate im Bremer Nordosten: 15 Exemplare hat Fülberth auf seiner Liste – und die seien über den gesamten Stadtteil verstreut. „Ein Schwerpunktgebiet gibt es in Borgfeld nicht“, sagt er. Einige stattlichere Exemplare stehen ihm zufolge an der Borgfelder Heerstraße, dem Rethfeldsfleet und der Weingartstraße.

Bäume werden nachgepflanzt

Dass es bei der Anzahl der zu fällenden Bäume noch Abweichungen nach oben gibt, kann Fülberth nicht ausschließen. Seine Zahlen seien vom 30. September – die Erfassung laufe aber stetig weiter, erklärt er. Einen konkreten Zeitplan für die Maßnahmen gebe es derzeit noch nicht. Aktuell sei der UBB mit der Vergabe der komplizierteren Fälle beschäftigt, für die spezielle Gerätschaften nötig seien. „Die einfacheren Arbeiten erledigen wir selber“, sagt er. Für jeden gefällten Baum werde es eine Nachpflanzung geben – nur wann, das lässt sich laut Fülberth nicht konkret sagen. Je nach Budget, können einige Bäume im kommenden Frühjahr ersetzt werden.

Bis alle Nachpflanzungen erledigt seien, könne es aber zwei bis drei Jahre dauern. „Wer nicht so lange warten möchte, kann nach wie vor gerne eine Baumpatenschaft übernehmen“, betont Fülberth. Die lasse sich kurzfristig umsetzen. „Soweit es möglich ist, pflanzen wir die Bäume auch am Wunschstandort der jeweiligen Paten“, stellt der Referatsleiter in Aussicht.