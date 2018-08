Das neue Bremer VHS-Programm für das Herbst-/Wintersemester 2018 liegt jetzt an zahlreichen Stellen kostenlos aus. (Fr)

„Kopf freimachen. Zukunft starten. Neugierig bleiben.“ Unter diesem Motto können die Bremer ab sofort im neuen Programmheft der Bremer Volkshochschule für Herbst/Winter 2018 stöbern. Auf 288 Seiten stellt Bremens größter Weiterbildungsanbieter rund 2500 Veranstaltungen vor. Darunter sind Kurse zur Verbesserung der Stimm-Fitness in beruflichen Situationen, zum Thema „Compliance“, zur digitalen Musikproduktion, zu nachhaltigen Geldanlagen oder zur Herstellung von Bio-Seifen.

Die mehrwöchigen Kurse beginnen in der Regel ab 10. September. Bis Ende Januar stehen zudem zahlreiche weitere Einzelveranstaltungen, Wochenendseminare oder Bildungszeiten zur Auswahl.

In den Bereichen Sprachen, Gesundheit, Politik, Kultur, IT und Beruf werden mehrwöchige Kurse, eintägige Veranstaltungen und Wochenend-Workshops angeboten. Ein- bis fünftägige Bildungszeiten sind besonders interessant für Arbeitnehmer sowie Unternehmen, die Wert auf kompakte Weiterbildung legen. Computer-, Fremdsprachen- oder Kommunikationstrainings, Kurse zu gesunder Haltung und Ernährung oder Seminare zu gesellschaftlichen Themen setzen neue Impulse für das Arbeitsleben und die persönliche Entwicklung. Die kaufmännische Online-Weiterbildung „Xpert Business“ mit bundesweit anerkannten Abschlüssen ist praktisch für alle, die örtlich und zeitlich flexibel lernen wollen. Neu im Bereich berufliche Bildung sind Angebote zum Thema „Compliance“, also gesetzes- und regelkonformem Handeln in Unternehmen. Veranstaltungen zu Plastikmüll, Seifensieden aus natürlichen Zutaten, Möbelbau, Upcycling, nachhaltigen Geldanlagen oder Zukunft der Energieversorgung zeigen Strategien für ein bewussteres Leben auf.

Wieder „English Film Club“

Neben dem beliebten „English Film Club“ gibt es ab Herbst einen Filmclub mit deutschsprachigen Filmen. Er ist in erster Linie für die Teilnehmenden der VHS-Deutschkurse gedacht, steht aber auch anderen Interessierten offen. Wer allgemein Spaß an Sprachen und schönen Schriften hat, dem stehen Kurse zu Shodo, Chinesisch und Arabisch offen. Ausdrucksmöglichkeiten musikalischer Art schafft derweil der Einstiegskurs „digitale Musikproduktion“, bei dem die Teilnehmenden das intuitive Nutzen von Musikprogrammen am Computer für sich entdecken können.

Nicht nur in den Schulferien bietet die „Junge VHS“ Kurse an, in denen Kinder und Jugendliche kreativ sind, das Programmieren und Präsentieren lernen oder die Natur erkunden. Jugendliche können den Babysitter-Pass erwerben oder sich auf schulische Prüfungen vorbereiten, zum Beispiel in Mathe. Zu verschiedenen Eltern-Kinder-Wildniscamps im Sommer 2019 können Familien sich jetzt schon anmelden. In Zusammenarbeit mit der Bremer Heimstiftung und weiteren Partnern bietet die VHS auch in diesem Herbst wieder ein Aktivprogramm für dementiell Erkrankte und deren Angehörige an.

Das neue VHS-Programm bietet außerdem viele interessante Bildungsurlaube an, die seit diesem Jahr in Bremen „Bildungszeiten“ heißen. Bildungsurlaub/Bildungszeit werde auch in Bremen immer noch wenig genutzt von den Beschäftigten - oft aus Unkenntnis über die Bedingungen, sagt Hajo Kuckero. Er ist langjähriger Personalrat, Verfasser einer Ratgeber-Reihe zu Rechten am Arbeitsplatz und Leiter von Seminaren zu diesem Themenbereich.

Im Bundesland Bremen beträgt der Bildungszeitanspruch fünf Tage pro Jahr (bis zu zehn Arbeitstage in einem Zweijahres-Zeitraum) und muss mindestens eintägig sein. Bildungszeit muss der politischen, beruflichen oder allgemeinen Weiterbildung dienen. Bildungszeit darf nur von zugelassenen Bildungszeitträgern angeboten werden. Während der Bildungszeit muss das Gehalt vom Arbeitgeber weiter gezahlt werden.

Die Kosten der Bildungszeit trägt der Arbeitnehmer. Bildungszeiten werden nicht auf den regulären Urlaub angerechnet. Dem Arbeitnehmer dürfen keine Nachteile durch Bildungszeit entstehen. Arbeitgeber dürfen keine Bedingungen zu den Inhalten der Bildungszeit stellen. Dem Arbeitgeber soll die Bildungszeit in der Regel vier Wochen vor Beginn mitgeteilt werden. Die Mitteilung des Arbeitgebers zur Bildungszeitgewährung soll kurzfristig (in der Regel eine Woche) erfolgen. Eine Ablehnung des Bildungszeittermins durch den Arbeitgeber ist nur bei zwingenden betrieblichen Belangen (oder Urlaubswünschen anderer) erlaubt. In anderen Bundesländern können die Regelungen abweichen.

Die Programmhefte für Herbst/Winter 2018 liegen zusammen mit den Stadtteilprogrammen in allen VHS-Geschäftsstellen, vielen Buchhandlungen, den Stadtbibliotheken sowie in Sparkassenfilialen kostenlos aus und stehen unter www.vhs-bremen.de zum Download bereit. Anmelden kann man sich online unter www.vhs-bremen.de, telefonisch unter 36 11 23 45 oder persönlich im Bamberger-Haus (montags bis mittwochs von 9 bis 15 Uhr, donnerstags von 9 bis 18 Uhr).