Das ließ zumindest die erste Bestandsaufnahme von Daniel Gortay erahnen, die er jetzt im Fachausschuss für Soziales vorgestellt hat. Gortay, Mitarbeiter im Fachdienst Spielraumförderung beim Amt für Soziale Dienste, hat Ende vergangenen Jahres die Nachfolge von Tamara Hüls angetreten, der bisherigen Ansprechpartnerin des Ausschusses.

Spitzenreiter in puncto Attraktivität und Gesamtzustand ist Gortay zufolge der Mehrgenerationenplatz an der Biermannstraße. Hier stünden aktuell lediglich einige Pflasterarbeiten an, für die bereits aus dem Budget des vergangenen Jahres 35 000 Euro zur Verfügung gestellt worden sind.

Auch auf dem Spielplatz an der Gustav-Deetjen-Allee sind die Spielgeräte in ordnungsgemäßem Zustand. Eventuell müsse man beim Angebot für Kleinkinder noch etwas nachbessern – dazu sollen aber zunächst die Nutzer vor Ort befragt werden. Sorgen bereitet Gortay hier allerdings, dass der Spielplatz offensichtlich als Treffpunkt von Drogenabhängigen genutzt werde, wovon eindeutige Hinterlassenschaften zeugten. Polizei und die Streetworker von Vaja seien eingeschaltet worden, allerdings sei es nicht leistbar, den Platz rund um die Uhr zu sichern.

Ähnlich sieht es auf dem Spielplatz an der Ulrichsstraße aus. Auch hier ärgern sich Eltern regelmäßig über zurückgelassene Drogenutensilien und über Müll im Allgemeinen. Laut Gortay ist deshalb geplant, den Platz insbesondere nach den Wochenenden verstärkt zu reinigen und eine weitere Mülltonne zu installieren. Der Spielplatz dient Jugendlichen in den Abendstunden, wie berichtet, als Treffpunkt, was aufgrund des Geräuschpegels regelmäßig die Anwohner auf den Plan ruft. Das Amt für Soziale Dienste habe deshalb kürzlich eine Konfliktmoderation vor Ort durchgeführt, deren Ergebnisse ausgewertet würden, berichtete Gortay.

Vorzeigequalität habe indes der Spielplatz an der Schenkendorfstraße, der von einigen Ausschussmitgliedern zum wohl schönsten Spielplatz im Stadtteil gekürt wurde. Hier stünden allerdings ein paar Sanierungsarbeiten an, erklärte Gortay. Wipptiere, Reckstangen und Balanciergeräte müssten erneuert werden, außerdem bedürften Rutsche, Schaukeln und die Seilbahn einer Reparatur. Auf Nachfrage, weshalb die neue Seilpyramide deutlich kleiner ausgefallen sei als das Vorgängermodell, erklärte Gortay die Kosten zur wahrscheinlichsten Ursache. Spielgeräte dieser Art lägen schnell im fünfstelligen Bereich.

Als ebenfalls schön, wenngleich etwas lauter, bewertete der Behördenmitarbeiter den Spielplatz an der Kirchbachstraße. Dort sollen in diesem Jahr lediglich die Podestrutsche und Bänke saniert werden. Ausschuss-Sprecherin Gudrun Eickelberg (Grüne) erinnerte zudem an die Hundekotproblematik, die in der Vergangenheit von Eltern beklagt worden sei. Aktuell sei ihm dazu nichts bekannt, sagte Gortay, er werde das Thema aber im Blick behalten.

Rundum zufrieden hätten sich bei jüngsten Befragungen die Nutzer des Spielplatzes an der Freiligrathstraße über die vorhandene Ausstattung geäußert. Auch an der Colmarer Straße gebe es keine Klagen, nachdem das Angebot des Spielplatzes in der Vergangenheit erheblich verbessert worden sei, berichtete Gortay. Einzig eine separate Kleinkindrutsche solle hier auf Anregung der Eltern zeitnah installiert werden.