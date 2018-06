Die Schule, deren Sporthalle nicht zu gebrauchen ist, obwohl Bewegung dort als wichtiges Ventil fungiert. (PETRA STUBBE)

Seit Anfang des Jahres müssen Schüler und Lehrer der Förderschule an der Fritz-Gansberg-Straße improvisieren, wenn es um den Sportunterricht geht. Schimmelbefall im Turnhallendach führte Mitte Januar dazu, dass die Halle umgehend geschlossen wurde. Inzwischen hat die Schule Hallenzeiten beim Sportverein Bremen 1860 bekommen, mit denen allerdings nur gut die Hälfte des bisherigen Sportunterrichts abgedeckt werden kann. Da die Schüler Förderbedarf im sozialen und emotionalen Bereich haben, benötigen sie über den Sportunterricht hinaus spontane Auszeiten in der Halle, die zurzeit nur sehr bedingt angeboten werden können, da Pausenhof und Aula zu viele Verletzungsgefahren bergen.

Ob und wann die Halle der Schule – deren Betriebsdauer vorerst bis 2024 befristet wurde - saniert wird, konnte die Behörde im April noch nicht sagen. Auf Anfrage der CDU-Fraktion bei der jüngsten Sitzung der Stadtbürgerschaft nach Umfang, Kosten und Durchführungsabsichten erklärte der Senat nun, dass es mittlerweile einen Plan gebe. Neben der Sanierung des Daches einschließlich Innendecke und Beleuchtung sei eine Erneuerung der Eingangstüren geplant sowie Ausbesserungen an den Innenwänden und kleinere Reparaturen in den WC- und Duschräumen. Die Gesamtkosten werden sich nach ersten Schätzungen auf etwa 400 000 Euro belaufen, mit dem Start der Sanierungsarbeiten sei aber frühestens im vierten Quartal des Jahres zu rechnen.

Zur Frage der CDU-Fraktion, ob dem Bewegungsbedarf der Schüler aktuell ausreichend nachgekommen werden könne, bestätigte der Senat, dass Bewegungsangebote einen großen Anteil bei der Beschulung einnehmen würden, um Gewaltbereitschaft ab- und neue Verhaltensmuster aufbauen zu können. Zwar könne dem Bewegungsbedarf der Schüler derzeit nur in eingeschränktem Maße entsprochen werden, als Übergang erachte man das Angebot dennoch als ausreichend.

Im Schwachhauser Beirat stoßen die Pläne des Senats auf durchwachsene Resonanz. Die Tatsache, dass frühestens im vierten Quartal dieses Jahres mit dem Start der Sanierungsmaßnahme zu rechnen ist, bezeichnet CDU-Fraktionssprecher Hans-Peter Volkmann als „skandalös“. Der Bildungsbehörde sei schließlich bekannt, „dass die bereits seit Monaten gesperrte Turnhalle für die pädagogische Arbeit im Förderzentrum an der Fritz-Gansberg-Straße von immenser Bedeutung ist, und jede weitere Verzögerung der dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen zulasten der ohnehin benachteiligten Kinder und Jugendlichen geht, die ganz besondere Unterstützungsmaßnahmen und Angebote brauchen“.

Aus der SPD-Fraktion heißt es indes: „Der Start der Maßnahme wird durch die Übergangslösung wenigstens abgefedert.“ Das sei laut Sprecher Stefan Pastoor zwar keine optimale, aber eine tragbare Lösung. „Insgesamt ist der derzeitige bauliche Zustand dieser wichtigen Einrichtung schwierig“, sagt er. „Unsere Sorge ist, dass die Sanierung des gesamten Schulgebäudes bis zum geplanten Bestandsjahr der Einrichtung 2024 nicht fertiggestellt ist.“ Seine Fraktionskollegin Meike Baasen fordere im Bildungsausschuss daher seit geraumer Zeit eine schnellere Umsetzung im Interesse von Schülern, Eltern und Pädagogen.

Auch bei den Grünen sähe man es gerne, wenn die Behörde etwas mehr aufs Gas treten würde. „Natürlich würden wir uns wünschen, man würde mit der Sanierung umgehend beginnen, schließlich ist das Problem ja schon seit Langem immer wieder benannt worden“, betont Sprecher Dietrich Heck.

„Nun hoffen wir auf eine zügige Umsetzung, damit den Kindern die Halle in den kalten und nassen Monaten wieder zur Verfügung steht.“

Auch die FDP-Fraktion äußert sich nur bedingt begeistert zu den Plänen des Senats. Die Sanierung der Turnhalle sei dringend notwendig und die Fraktion begrüße sie daher außerordentlich, kommentiert Sprecher Mario Hasselmann.

Besonders erfreulich sei es, dass sich die Senatorin offenbar endlich für den Standort Fritz-Gansberg-Straße ausgesprochen habe. Seine Kritik: „Hier wie an vielen anderen Schulen wurde viel zu lange gewartet und dem Verfall der Schule zugeschaut. Gehandelt wird in Bremen immer erst, wenn es nicht mehr aufzuschieben ist – so geht kein Hausbesitzer mit seinem Gebäude um.“