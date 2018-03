„Maria ist für uns ein Vorbild, da sie sich immer aktiv im Stadtteil für die Menschen eingesetzt hat, und dies auch jetzt noch tut“, sagte Eicke. Sie war Beiratsmitglied in Oberneuland und hatte bereits verschiedene Funktionen im Ortsverein inne. Auch in den aktuellen Vorstand wurde sie wieder einstimmig gewählt. Sie sei in der Partei ein Aktivposten, nehme immer diskussionsfreudig an den Sitzungen teil und organisiere mehrere Aktionen im Jahr für die Oberneulander Mitglieder, engagiere sich aber auch außerhalb der Partei, zum Beispiel in der Awo, im Seniorenbeirat oder in der Kirchengemeinde, lobte Derik Eicke.

Zur Begrüßung an ihrem Ehrentag erschien auch Bürgermeister Carsten Sieling, der sich beeindruckt von Maria Marschners Lebensleistung zeigte. „Ich freue mich, dass ich an dieser besonderen Ehrung teilnehmen darf, und denke besonders an die Oberneulander Weihnachtsfeiern, die Maria jedes Jahr organisiert“, so der Bürgermeister.

Maria Marschner stammt aus einer sozialdemokratischen Familie und erlebte als Kind am Beispiel ihrer Eltern, wie Sozialdemokraten in der NS-Zeit verfolgt wurden. Im Sommer 1946 bemühten sich ihre wieder in der SPD tätige Mutter sowie Parteifreunde um den Wiederaufbau der 1933 zerschlagenen Partei. Auf dem ersten Nachkriegsparteitag in Schleswig-Holstein im Juli 1946, an dem sie als Gast teilnahm, hatte sie ein Schlüsselerlebnis: Hans Hedtoft, Vorsitzender der dänischen Sozialdemokraten und späterer Ministerpräsident, überbrachte Grüße der dänischen Genossen und Glückwünsche für den Neuaufbau - was ungewöhnlich war, weil zu der Zeit Deutsche in Dänemark von vielen verhasst waren. So war offenbar nicht daran zu denken, im Nachbarland Urlaub zu machen. Maria Marschner: „Hans Hedtofts Besuch, den ihm viele Dänen übel nahmen, war für mich als junge Frau nach dem Krieg ein wunderbares Zeichen internationaler Solidarität, ein Zeichen der Hoffnung.“ Auf der Heimfahrt erklärte sie damals ihrer Mutter, dass sie in die SPD eintreten wolle. Heute ist sie seit 72 Jahren Mitglied und auch voller Unternehmungslust. Der Abend endete für die Gruppe mit einem gemeinsamen Essen im Ratskeller.