Einen einstündigen baumkundlich-knospenkundlichen Spaziergang bietet der Baumschutzverein Park-Schutz-Aktion am Sonntag, 8. Februar, an. Start ist um 13.30 Uhr am Eingang Deliusweg des Botanischen Gartens. Bei schlechtem Wetter wird es ein baumkundliches Gespräch am Kaffeetisch geben. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind aber willkommen.