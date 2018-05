Nichts geht mehr am Eingang zum nördlichen Teil des Fedelhören. Nicht nur für Geschäftsleute und Gastronomen eine schwierige Situation – auch für Schwachhauser auf dem Weg zur Innenstadt. (Roland Scheitz)

Dabei sah es erst so aus, als wären die Bauarbeiten im nördlichen Fedelhören abgeschlossen. Dem war nicht so, teilte Martin Stellmann vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV) auf Nachfrage mit. Die Bauarbeiten waren lediglich für anderthalb Wochen unterbrochen. Vor einigen Tagen wurden sie wieder aufgenommen und sollen voraussichtlich bis zum Ende Oktober andauern.

Hansewasser hat vor mehr als einem Jahr begonnen, die Hausanschlüsse an den Kanal im nördlichen Fedelhören zu sanieren. Dabei wurde auch die Straße neu gestaltet, nach dem Vorbild des nördlichen Abschnitts der Horner Straße mit einer Fahrspur, die sich Rad- und Autofahrer teilen, Parkbuchten und Fußwegen. Das ist auch soweit ­alles fertig. Noch gemacht werden muss der ­Einmündungsbereich vom Rembertiring ins Fedelhören. „Hintergrund ist, dass wir ­aufgrund der Gesamtsituation von den ­Baustellenkoordinatoren für den Einmündungsbereich Rembertiring erst in den Herbstferien eine Freigabe für den Bau ­erhalten haben, um die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu gestalten“, sagt Martin Stellmann.

Dass noch mal gesperrt wird, darüber waren auch die Anlieger informiert. Dass selbst Fußgänger Umwege gehen müssen, das sei erst klar geworden, als die Absperrung stand, sagen Elektromeister Andy von Welawitsch und Gastronom Jens Schaefer übereinstimmend. Für die eigenen Mitarbeiter mit den Autos oder Lieferanten und Kundschaft sei es jetzt schon schwierig, seinen Laden („Elektro-Andy“) zu erreichen, sagt der Chef. Ab dem 4. Oktober soll dazu noch der Rembertiring vorm Fedelhören halbseitig gesperrt werden. Dann wären sie von der Baustelle eingekreist, sagt Andy von Welawitsch. „Da weiß ich noch gar nicht, wie es gehen soll.“

Auswirkungen spüren auch die Betreiber des Restaurants „Das schwarze Schaf“. Besonders mittags. Seien bislang immer Gäste aus der Stadt da, blieben die nun weg, weil sie das Restaurant nicht mehr erreichten, sagt Jens Schaefer.

Abends, wenn die Gäste gezielt in das Restaurant kommen, schleichen sie sich entweder durch die Absperrung oder nehmen Umwege in Kauf. Die führen meist über die Hoppenbank und die Adlerstraße ins Fedelhören. „Selbst zu unserem Hintereingang kommt man nicht durch“, beklagt Gastronom Jens Schaefer.

Die Baustelle, obwohl noch nicht auf den Rembertiring ausgeweitet, ist seit zwei Wochen bereits weiträumig abgesperrt. Der Überweg vom südlichen Fedelhören über den Grünstreifen und den Rembertiring ins nördliche Fedelhören ist nämlich auch dicht. Die Absperrung auf der nördlichen Seite beginnt eine Fußgängerampel weiter vorn in der Ernst-Glässel-Straße genau dort, wo „Das schwarze Schaf“ seinen Hintereingang hat. Fußgänger und Radfahrer dürfen an dieser Stelle den Rembertiring nicht überqueren, dürften eigentlich auch gar nicht auf dem Fußweg sein, sagt ein Bauarbeiter. Die wenigsten halten sich dran, schließlich wird dort noch nicht gebaut. Ein Anwohner aus dem südlichen Fedelhören, der mit dem Fahrrad öfter nach Schwachhausen muss, fährt nun einen Umweg durchs Viertel, über den Imre-Nagy-Weg zur Straße Auf den Häfen und dann die Eduard-Grunow-Straße lang.

Bereits 2015, als die Baustelle gerade einen Monat alt war, beschwerten sich Geschäftsleute im Fedelhören darüber, dass Kunden schlecht durchkommen. Abschnitt für Abschnitt kroch die Baustelle von Süd nach Nord durch die Geschäftsstraße. Damals war die Rede davon, dass Ende Mai alles fertig sein soll, wenn der Winter nicht zu hart werde. Im September dann das erste Durchatmen. Nun wird den Anliegern und Geschäftsleuten noch einmal viel Geduld abverlangt. Das ASV rechnet damit, dass Ende Oktober oder Anfang November alles fertig ist und das Ergebnis abgenommen werden kann.

