Horn-Lehe. Songs 50er-, 60er- und 70er-Jahre sind an diesem Montag, 10. Oktober, um 15.30 Uhr in der Begegnungsstätte am Johanniterhaus, Seiffertstraße 95 in Horn-Lehe, zu hören. Dann spielt die Bremer Band „The Blue Flames“ um Reiner Paul Rock 'n' Roll, Blues, Rock und Pop. Der Eintritt ist kostenfrei, es wird um eine Spende gebeten. Weitere Informationen gibt es beim Leiter der Begegnungsstätte, Hartwig Claus, unter Telefon 204 05 65.