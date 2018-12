Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Celloquartett gibt heute Konzert

Schwachhausen. Das Celloquartett Hannover gibt heute, 11. August, im Sendesaal, Bürgermeister-Spitta-Allee 45, ein Konzert unter dem Motto "Musik hilft heilen". Es beginnt um 15 Uhr und soll vor allem die Patienten aus der benachbarten Reha-Klinik ansprechen, ist aber auch für andere Besucher offen. Das junge Quartett, bestehend aus Mechthild Günther, Rachel Meredith, Robert Jackson und Thomas Mielke, spielt Werke von Brahms, Schumann, Bach, Fitzenhagen und Joplin. Das Konzert findet in Zusammenarbeit der Reha-Klinik am Sendesaal und dem Verein "Klassik in der Klinik" statt, der für den Deutschen Engagementpreis 2013 nominiert ist. Der Eintritt ist frei.