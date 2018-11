Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Chöre singen auf Plattdeutsch

Wk

Borgfeld. Fünf Chöre und Vokalensembles des Chorverbands Niedersachsen-Bremen geben am Sonnabend, 8. März, um 14.30 Uhr ein Konzert mit neuen Liedern in niederdeutscher Sprache in der Borgfelder Kirche, Katrepeler Landstraße 9. Mit dabei sind der gemischte Chor "Mixed Emotion", das Männerensemble "Roland Doppelquartett", Mitglieder des Bremer Frauenchores, ein Vokalensemble des Polizeichores Braunschweig sowie Mitglieder des "Projektchores 2011". Die künstlerische Gesamtleitung hat der Verbandschorleiter Professor Eckhard Albrecht, es moderiert Reinhard Goltz vom Institut für Niederdeutsche Sprache.