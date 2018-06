Die Wilhelm-Focke-Oberschule kann 2015 feiern: Seit 50 Jahren besteht die Schule an der Bergiusstraße. Rund um das Motto „Gestern, heute und morgen: 1965 – 2015 – 2065“ wird es am Sonnabend, 30. Mai, große Jubiläumsfeierlichkeiten an der Schule geben – inklusive Ehemaligentreffen ab 16 Uhr auf und um den gerade neu gestalteten Schulhof. Die ersten Klassen haben sich bereits verabredet.

Nun werden weitere Ehemalige gesucht, die ein Klassentreffen für den Festtag 30. Mai organisieren wollen. Geplant sind zahlreiche Präsentationen, die von Schülern, Eltern und Lehrern gemeinsam vorbereitet wurden. Nähere Informationen gibt es in der Schule unter Telefon 36 11 60 87 oder per E-Mail an heike.ricklefs@schulverwaltung.bremen.de.