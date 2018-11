Leuchttürme gehören zu den Motiven der ausgestellten Taschenkunst-Werke.

Schwachhausen. Hotdogs und Waffeln statt einer Laudatio zur Vernissage: Das war das Motto, als jetzt im "Kleinen Atelier 2 b" die Ausstellung "Taschenkunst" eröffnet wurde. Neun Kinder präsentieren dort, was sie auf fünf mal acht Zentimeter Malfläche geschaffen haben. Auf Kreditkartengröße eben, gedacht als Abwechslung für Portemonnaie und Tasche.

Auf den mehr als 100 ausgestellten Bildern sind Leuchttürme, Weihnachtsbäume, Monster, Loks, die Sonne, Ostern im Schnee, eine Maus, aber auch Abstraktes zu sehen. Abgesehen von der künstlerischen Freiheit, der natürlich keine Grenzen gesetzt sind, gelten für die internationale Taschenkunst feste Regeln: Auf der Rückseite des laminierten Kunstwerkes muss der Name des Künstlers, der Titel des Kunstwerkes und das Datum seiner Erstellung vermerkt werden. Die Taschenkunst-Werke können getauscht oder gekauft werden. Dann kosten sie immer zehn Euro, nicht mehr und nicht weniger. Kennengelernt haben die jetzt ausstellenden Kinder diese Kunstform von Ursula Lindemann. Sie hatte die Taschenkunst vor drei Jahren bei ihrer ehemaligen Arbeitskollegin Heidrun Siebeneicker von der Gruppe "Takuvier" für sich entdeckt. Und seitdem malt sie gemeinsam mit Enkeln, Nachbarskindern und Kindern von Freunden und Bekannten.

Schnelle Kunstproduktion

Und weil rasch ein Kunstwerk nach dem anderen entstand, hat Ursula Lindemann den Kindern versprochen: "Wenn ich in Rente bin, mache ich für Euch eine Ausstellung." Und jetzt ist es soweit. Ole Hamann, Muriel Brockes, Felix Hamann, Anna Duffhauß, Leander Brockes, Jasper Haeberle sowie Ida, Leo und Max Schwerdtfeger stellen ihre Werke aus.

Was fasziniert die Kinder an dieser Kunst? Felix sagt: "Ich zeichne gerne. Und es ist nicht so groß und nicht so viel Arbeit." Leander sieht es ähnlich: "Es macht viel Spaß, und die Bilder sind schnell fertig." Leanders Lieblingsmotiv ist die Lok. Felix dagegen hat ein neues Wesen erschaffen, den Chinocken, der in verschiedenen Versionen auf seinen Bildern auftaucht. Ole malt gerne Monster.

Haben die kleinen Künstler denn auch immer ein Kunstwerk dabei, wenn sie unterwegs sind? Felix nie. Er geht ohne Portemonnaie. Leander schon. Und Ursula Lindemann hat immer eines dabei. Da kommt gerade Karin Krampe herein, eine Taschenkunst-Expertin von der Gruppe "Takuvier", um sich die Bilder anzusehen. Hat sie denn immer eines dabei? "Auweia, ich habe heute morgen meine Tasche ausgeräumt ... aber doch, da ist eins. Sogar mit Sandeinlage und Kleberücken. Das kann man auch mal eben im Bad neben das Waschbecken kleben." Sofort ist sie von den jungen Künstlern umringt.

Die Jungen und Mädchen haben auch schon einige Werke verkauft und spenden von den jeweils zehn Euro 7,50 Euro für die Flüchtlingskinder in der früheren Schule Thomas-Mann-Straße, und zwar für Spielgeräte auf dem früheren Schulhof.

Wer die Ausstellung anschauen möchte, kann das nach Vereinbarung noch bis zu den Herbstferien. Unter der Telefonnummer 3479435 (Anrufbeantworter) können Interessierte Kontakt mit Ursula Lindemann aufnehmen. Auch Schulklassen sind willkommen.