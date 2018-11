Der Autor Michael Jentzsch bei seiner Lesung im Treffpunkt Arche. (Petra Stubbe)

Schwachhausen. "Als ich vom Verein Fluchtraum Bremen und von dessen hervorragender Arbeit erfahren habe, war ich total begeistert", sagt Michael Jentzsch vor seiner Lesung im Treffpunkt Arche. Claudia Schmitt, die Vorsitzende des Vereins, hatte die etwa 50 Gäste zuvor kurz über die Vereinsarbeit informiert und zu weiteren Gesprächen ermuntert.

Begleitet von eindrucksvollen Bildern berichtet der Bremer davon, wie er und seine Eltern 1983 nach Liberia gingen. "Ich war zwar erst skeptisch, aber als ich dann unser kleines Haus direkt am Wasser gesehen habe, war ich überzeugt", erzählt er, "wir hatten keinen Fernseher und sonst auch kaum Luxus, aber es war einfach schön. Ich habe noch nie so gastreundliche und herzliche Menschen getroffen wie in Liberia."

Beim Angeln kennengelernt

Michael Jentzsch liest vor, wie er Benjamin Kwato Zahn beim Angeln kennenlernte, als er gerade einen großen Fisch gefangen hatte. "Eine Freundschaft zwischen einem Weißen und einem Schwarzen war damals noch nicht so unproblematisch wie heute", sagt er. "Von daher bin ich dem Fisch, den ich damals gefangen habe, sehr dankbar, dass er uns geholfen hat, über diese Kulturgrenze zu springen." Ihre Freundschaft besiegelten die beiden mit einer Blutsbrüderschaft nach dem Vorbild der Karl-May-Bücher, die Jentzsch damals gerne las. "Es war einfach eine perfekte Zeit."

Doch diese perfekte Zeit sollte bald ein Ende haben. 1990 weitete sich der Bürgerkrieg aus. "Meine Eltern erzählten mir damals zunächst, dass wir in den Urlaub fahren, dabei war es keine Reise, sondern die Flucht", erzählt der Autor. Während er selbst den Ernst der Lage noch nicht verstanden hatte, bat ihn sein Freund, mitkommen zu dürfen, aus Angst vor dem Krieg. "Als wir dann schließlich ohne ihn geflogen waren, verstand ich erst, dass ich ihn nicht wiedersehen werde. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie ich mich gefühlt habe", sagt Michael Jentzsch zu seinen Zuhörern. "Ich hatte meinen besten Freund im Stich gelassen." Erst als er nach Ende des Bürgerkrieges nach Liberia ging, um seinen Freund zu suchen, hatte die Ungewissheit ein Ende. Benjamin lebte.

In weiteren Passagen seines Buches verdeutlicht Jentzsch, welche Schrecken sein Freund erlebt hatte. "Ich war absolut schockiert, aber trotzdem glücklich, ihn lebend wiederzusehen", sagt er. Die ganze Zeit blicken die Zuhörer gebannt nach vorne. Am Ende gibt es reichlich Beifall für den Bremer Autor. Allen hat es offensichtlich gut gefallen. Auch Ousmane von der Elfenbeinküste. Er ist einer der elternlosen Flüchtlinge, die durch Vermittlung von Fluchtraum Bremen bereits einen Mentor gefunden haben. Zusammen mit seinem Mentor Christian Müller aus Schwachhausen hat auch er Michael Jentzsch zugehört. Der junge Mann aus Afrika ist sehr dankbar für die Arbeit des Vereins. "Ich treffe mich einmal pro Woche mit Christian, und er hat mir sehr dabei geholfen, dass ich mich hier schon wie zu Hause fühle", sagt er.

Vielleicht werden noch einige weitere Flüchtlinge dieses Gefühl bekommen, denn viele Besucher nutzen das Angebot, um sich über Mentoren- und Vormundschaften zu informieren. "Wir sind sehr froh, dass so viele Leute hier waren, und würden uns natürlich freuen, wenn sich einige von ihnen engagieren würden", sagt Claudia Schwabe, eines der acht Vereinsmitglieder, die an diesem Abend Fragen beantworten.

Für Michael Jentzsch war die Lesung der vorerst letzte Auftritt in Norddeutschland. Ende August wird er erneut nach Liberia fliegen, um den Rest des Jahres mit Benjamin Kwato Zahn zu verbringen, seinem Blutsbruder.

Näheres unter www.blutsbrueder.eu.