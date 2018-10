Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Film zu spirituellen Erfahrungen

Schwachhausen. Das Rembertikino der Remberti-Gemeinde zeigt am Montag, 12. August, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus an der Friedhofstraße den Spielfilm "Das Ende des Schweigens – Broken Silence" (Schweiz 1996). Ein Schweizer Kartäusermönch beichtet einem katholischen Geistlichen in New York die Geschichte seiner Odyssee durch Indien: Auf dem Weg nach Indonesien begegnete er einer jungen Afroamerikanerin, mit der ihn bald die gemeinsame Suche nach Klarheit und Ruhe verband. Es ist ein erzähltechnisch wie inhaltlich außergewöhnlicher Film um kulturelle wie spirituelle Daseinserfahrungen. Der Eintritt ist frei.