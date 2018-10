Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Borgfeld. Um Fische und Fischfang am Fluss geht es bei einer Veranstaltung der Stiftung Nordwest-Natur am Freitag, 23. August, im Binneboom-Museum, Am Hexenberg, bei Borgfeld. In der Zeit von 18 bis 20 Uhr wird Historisches, Wissenswertes und Köstliches geboten. Die Teilnahme kostet 19 Euro. Unter dem Motto "Mit Kescher & Co." können kleine Forscher am Sonntag, 25. August, von 15 bis 18 Uhr gemeinsam mit Marga Bahr die Gewässer der Wümmewiesen erkunden. Kosten: drei Euro. Nähere Informationen und Anmeldung bei Nordwest-Natur, Am Dobben 44, Telefon 71006.