Susanne Weber (von links), Birgitta Rust und Elli Kalbhenn-Reck servierten im Park der Villa Ichon "piekfeine" Brände. (Petra Stubbe)

Die beiden haben ihre Geschäfte in der Mühlenfeldstraße und organisierten im Frühjahr die erste „Lebensart Oberneuland“ im umgebauten Bahnhof Grand Central. Jetzt nutzen sie den Sommer und verwandelten den Park der Stiftungsresidenz Ichon Park an der Oberneulander Landstraße am wohl heißesten Sonntag des Jahres in einen fliegenden Markt vor dem Hintergrund der Villa.

Wer über den Parkplatz das Gelände und den Park der Stiftungsresidenz betrat, der konnte sich gleich mit einem Bio-Eis von Snuten Lekker ein wenig abkühlen und schleckend über das pittoreske Ausstellungsgelände flanieren. Oder besser gesagt, Schattenplätze am Teich und unter den Bäumen suchen.

Das Orgateam Christine Pfeiffer (links) und Maria Katschke. (Petra Stubbe)

„Wollen Sie mal sehen, was ich eingekauft habe“, fragte eine Bewohnerin der Residenz eine Mitarbeiterin und öffnete ihre Taschen. Diese zu füllen, war kein Problem: Von Kleidung bis zum Likör zeigten die Händler ihr Programm in weißen Pagodenzelten, die zwischen Teich und Villa aufgereiht waren.

Ingrid Grau von „My-Own-Coffee“ hat gemeinsam mit Birgitta Schulze van Loon einen Kaffeelikör kreiert. „Anfang des Jahres haben wir uns das Projekt überlegt“, erzählte Ingrid Grau. Zunächst suchte sie die passende Kaffeesorte, dann erstellte Birgitta Schulze van Loon das Rezept. Erstmalig stellten sie den fertigen Likör im Juli beim „Überseetörn“ vor. Im Ichon Park teilten sich die Firmen eine Pagode und servierten ihre „Piekfeine Verbindung“: Eiskaffee mit Likör und Kokusblütenzucker.

Raumausstatterin Stephanie Guud von "Guud Living". (Petra Stubbe)

Arne-Angrit Haenkamp, Inhaberin der Firma „Lerbs & Hagedorn“, hatte ihren Tee im Regal gelassen und stattdessen wär­mende Poncho-Tücher eingepackt. „Das ist bei dem Wetter nicht unbedingt erste Wahl“, sagte sie lächelnd. Aber wer die beidseitig tragbaren Tücher fühlte, ließ sich schnell von der Qualität überzeugen. Schließlich gibt es im Norden öfter kühle als warme Tage. Ebenfalls mit Kleidung waren „Pantolina und Alva“ vertreten.

Martina Herlach, die Goldschmiedin aus der Mühlenfeldstraße, teilte sich einen Stand mit „Kleines & Feines“. Marcel Kein war mit den neuesten Düften der „Parfum Akademie“ vertreten, für weiche Haut sorgte Djibril Inoussa mit seiner afrikanischen Sheabutter, die er unter dem Namen Yokumi vertreibt. „Und die hilft wirklich bei Neurodermitis?“, fragte eine Kundin. Als Sohn eines afrikanischen Heilers ist er seit Kindesbeinen mit dem Einsatz der Butter als Hauttherapie vertraut. Ihm ist besonders wichtig, dass Frauen in Benin und Burkina Faso in einer selbstverwalteten Kooperative seine Produkte herstellen. So sind sie nicht nur gesund, sondern auch fair gehandelt.

„Wir bemühen uns auch mit dieser Veranstaltung, Oberneuland eine Plattform zu bieten, sich vorzustellen“, sagt Maria Katschke. Diese Chance nutzen erstmalig auch Stephanie Guud von „Guud ­Living“ und Henrik Hölbe von den Holzbuben. Für die Besucher hatte Raumausstatterin Stephanie Guud neben ­frischen Rosen und kühlem Prosecco ein breites Angebot von Stoffen mit in den Park getragen. Henrik Hölbe ist neu in Oberneuland und nutzte die Ge­legenheit, seine kunstvoll geschnitzten ­Objekte im Stadtteil vorzustellen. „Spielkunst und Wohnskulpturen“ steht auf seiner Visitenkarte: Spielgeräte für Kinder und Dekoratives für drinnen und draußen zeigte sein Stand.

Zur Lebensart Oberneuland packte auch Familie Pfeiffer ihren Scampi- und Co.-Stand aus – und bei gefühlten 150 Grad wendete Reinhardt Pfeiffer die Garnelen auf dem Grill Den Schatten der Bäume konnten die Besucher bei einem Glas selbstgemachter Limonade von Niklas Anthes genießen.

Fazit: „Ich bin ehrlich, es hätten mehr Besucher sein können“, sagt Maria Katschke, „aber die Aussteller waren zufrieden und würden nächstes Jahr wieder mit dabei sein, und das freut mich.“