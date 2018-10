Auftakt in Horn-Lehe: Neues Patenschaftsprogramm Young United (You) wendet sich ausschließlich an Jugendliche

Flüchtlingshilfe unter Gleichaltrigen

Maren Brandstätter

Horn-Lehe. Jugendliche, die gleichaltrigen Flüchtlingen zeigen wollen, was das Leben in Bremen außerhalb der Schule zu bieten hat, können sich ab sofort als Paten bei Young United, kurz You, anmelden. Das Projekt richtet sich an Mädchen und Jungen ab 15 Jahren und wurde in den vergangenen Monaten im Jugendhaus Pumpelberg in Osterholz-Scharmbeck entwickelt.