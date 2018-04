Horn-Lehe

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Grundschüler zeigen ihre Bilder im Hafenmuseum

Detlev Scheil

Wie blau ist das Meer? Auch Antworten auf diese Frage geben Schülerinnen und Schüler von dritten Klassen aus der Schwachhauser Grundschule an der Gete (im Bild) sowie der Grundschule an der Marie-Curie-Straße aus Horn-Lehe in ihren Bildern, die im Hafenmuseum, Speicher XI in der Überseestadt, präsentiert werden. Es ist das erste Kooperationsprojekt zwischen dem Hafenmuseum und dem Kindermuseum (Kek).