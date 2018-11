Zum Wohl! Johanne Sprick stößt mit ihren Gästen auf den 100. Geburtstag an. (Scheitz)

Die Gratulanten sind zahlreich erschienen. Die Bewohner der Stiftung begannen die kleine Feier mit einem Ständchen. Der Text wurde selbst gedichtet. Auch Ortsamtsleiterin Karin Mathes wünschte der Jubilarin alles Gute und überbrachte eine Urkunde, die Bürgermeister Jens Böhrnsen unterschrieben hat, sowie eine Flasche Wein aus dem Ratskeller.

Überraschungsgast unter den Gratulanten war der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Christian Weber. Er hat nach eigenen Worten eine besondere Beziehung zur Bremer Heimstiftung und unterstützt das kulturelle Leben in der Stiftung. "Die Bremer Heimstiftung ist das Beste, was wir haben", sagte Weber. In einem Gästezimmer der Stiftungsresidenz leben regelmäßig Künstler, die das Land Bremen im Zusammenhang mit seinen Städtepartnerschaften einlädt. Derzeit ist die lettische Künstlerin Liga Juksha zu Gast in der Stiftungsresidenz. "Das Kulturelle lebt in den Residenzen immer mehr auf, es braucht aber die Vermittlung", sagte Ute Duwensee. Sie arbeitet als Kunst- und Kulturvermittlerin für die Bremer Heimstiftung und organisiert unter anderem regelmäßig kulturelle Ausflüge in die Umgebung.

Johanne Spricks Sohn ist gemeinsam mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter aus Gelsenkirchen angereist. Der Sohn ist 63 Jahre alt und arbeitete bis zum 60. Lebensjahr als Flugkapitän bei der Lufthansa. Die Tochter der Jubilarin verstarb früh mit 60 Jahren. Geboren wurde Johanne Sprick in Walle. Dort ging sie auch zur Schule und wohnte später in Gröpelingen, bis sie sich mit ihrem Mann Arthur ein Haus in Sebaldsbrück kaufte. Vor 15 Jahren starb ihr Mann, mit dem sie 60 Jahre verheiratet war. Daraufhin bezog sie ein Jahr später ein Appartement im Landhaus Horn. Als ehemalige Buchhalterin kann sie besonders gut mit Zahlen umgehen, und noch immer liest sie sehr gerne. Obwohl sie seit drei Jahren im Rollstuhl sitzen muss, genießt sie die Zeit auf der Terrasse und beobachtet die Natur. "Ich fühle mich in meinem Zimmer aber auch sehr wohl", sagt Johanne Sprick.

Beim Mittagessen im gemeinschaftlichen Speisezimmer der Residenz bahnte sich vor sechs Jahren eine Freundschaft an. 2006 kam Erika Kufner zum Probewohnen ins Landhaus Horn und fand zum Mittagessen einen Platz am Tisch von Johanne Sprick. "Ich wurde gleich herzlich von ihr begrüßt. Wir wurden Freudinnen, und ich hoffe, dass sie noch ganz lange bei uns bleibt", sagte Erika Kufner.

"Hallo, da kommt ja auch der Bürgermeister des Schnoors", rief plötzlich Christian Weber. Er hatte Wolfgang Loose entdeckt, der in den 50er-Jahren zusammen mit seiner Frau Anneliese das Schnoor-Archiv gründete. Die Geschichte des ältesten Viertels in Bremen konnten die Besucher früher im Schifferhaus nachlesen, seit 2007 ist das Archiv im St.-Jakobus-Packhaus (Geschichtenhaus) untergebracht. Zusammen zog das Paar nach dem Verkauf seines Hauses in die Stiftungsresidenz. Als seine Frau 2007 starb, gründete Wolfgang Loose die Anneliese-Loose-Hartke-Stiftung, die sich für ein Leben der Menschen in Würde engagiert. Die Bekämpfung der Einsamkeit ist das Ziel der Stiftung. Auch Wolfgang Loose gratulierte Johanne Sprick zum Geburtstag. "Allen schönen Dank für die Glückwünsche", sagte Johanne Sprick am Ende – und freute sich auf etwas Ruhe in ihrem Zimmer, denn zu viel Trubel darf es auch nicht sein.