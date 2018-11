Paulina (16) aus Walle und Gideon (22) aus Kamerun fragen: "Welchen Einfluss hast du auf die Gesellschaft?" (Roland Scheitz)

Während der zwei Wochen besuchten die jungen Kameruner unter anderem die Universität, das Hermann-Böse-Gymnasium und Bremerhaven. Einen großen Teil der Zeit verbrachten sie in Arbeitsgruppen zu dem Oberthema "Leben leben". Es ging um Fragen wie: In welcher Welt möchten wir leben? Was muss dafür vorhanden sein? Wie kommen wir dahin? Dabei sollte vor allem auch der Gemeinschaftssinn gefördert werden.

Die Arbeitsgruppen haben ihre Eindrücke von dem jeweils anderen Land auf einem Fest im Forum Kirche an der Hollerallee präsentiert und zum Beispiel zu Spielen eingeladen, die nur mit einem abgestimmten Zusammenhalt funktionieren.

Das interkulturelle Fest hatten die Jugendlichen selbst gemeinsam organisiert. Außerdem hatten sie gemeinsam Sponsoren gesucht, um die Reisen finanzieren zu können. Unterstützung erhielt das Projekt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, von der Bremer Stiftung "Die Schwelle" und vom Katholischen Fonds. "Dialog und Selbstausdruck ist unser Ziel – eine Globalisierung der Verständigung", beschreiben Verantwortliche den Sinn des Austauschprojekts. "Wir lernen mit- und voneinander, entwickeln eigene Visionen, setzen sie um und bringen damit Veränderung auf den Weg. Für eine friedliche, gemeinschaftliche und freudvolle Welt." Auch in Bremen lebende Kameruner wurden in das Projekt einbezogen. Am Böse-Gymnasium hatte die Zusammenarbeit mit Kamerun 2006 begonnen. 2008 gab es den zweiten Austauschturnus am Alten Gymnasium, für den dritten Turnus 2009/2010 kehrte das Projekt zurück ans Hermann-Böse-Gymnasium, wo es seitdem als offene Arbeitsgemeinschaft von ehemaligen Teilnehmern betreut wird.