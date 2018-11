Mit einem Katalog von 28 Fragen hat Thorben Heitzhausen, der derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) mit Schwerpunkt „Politik“ im Ortsamt Schwachhausen/Vahr absolviert, insgesamt 206 Schüler in den Stadtteilschulen befragt, 97 davon aus Schwachhausen. In den Altersgruppen zwölf bis 14 Jahre, 15 und 16 sowie 17 und 18 Jahre zeigte sich mit Werten zwischen 75 und 100 Prozent eine hohe Zufriedenheit der Schüler mit ihrem Stadtteil. Während die jüngeren Jahrgänge ihr Interesse an Politik auf einer Skala von eins bis zehn im Bereich zwischen vier und fünf ansiedelten, gaben die 17- und 18-Jährigen den durchschnittlichen Wert von 9,2 an. Allerdings gehörten nur fünf Schüler dieser Altersklasse an.

Bei der Frage nach dem Interesse an der direkten Umgebung kreuzten die Jugendlichen im Durchschnitt sieben Punkte von zehn an. Thorben Heitzhausen folgert daraus: Für die Schaffung eines Jugendbeirates reicht das Interesse der Jugendlichen nicht aus. Eine deutliche Mehrheit kennt Ortsamt und Beirat und deren Aufgaben gar nicht. „Das Interesse an der direkten Umgebung ist höher als an Politik. Man sollte die Jugendlichen durch die direkte Umgebung an die Politik heranführen“, rät Thorben Heitzhausen. „Aber die Jugendlichen müssen einen erkennbaren Nutzen daraus ziehen können.“

Eine Einbindung in Angelegenheiten des künftigen Flüchtlingsheims in der Gabriel-Seidl-Straße könnte für Jugendliche von Interesse sein, zum Beispiel durch die Beteiligung am „Runden Tisch“. Das Thema „Jugendbeirat“ solle nicht weiter verfolgt werden aus Mangel an Interesse der Jugendlichen. Allerdings habe es seitens der Schüler den Wunsch gegeben, sich an Planungen des Gete-Teiches zu beteiligen. Stefan Pastoor (SPD) schlug vor, bestimmte Beirats- und Ausschusssitzungen zur Schulzeit in den Schulen abzuhalten, zum Beispiel zu Themen wie dem Gete-Teich. Johann von Cossel (CDU) erklärte, dass Jugendliche sich oft noch nicht festlegen wollten und thematisch manchmal noch über die Eltern zu erreichen seien. „Aber Wurzelbrücken in der H.-H.-Meier-Allee interessieren die bestimmt nicht.“

Interessant fand Vera Helling (Grüne) den Ansatz, die Jugendlichen am Runden Tisch zum Flüchtlingswohnheim zu beteiligen. „Aber wie kommt man an sie ran?“, fragte sie. Dietrich Heck (Grüne) zeigte sich enttäuscht: „Wenn Schüler am Ende der Schulzeit nicht wissen, was ein Beirat und ein Ortsamt ist, dann ist das eine Katastrophe.“

Eindeutige Erfahrungen hat Gudrun Eickelberg (Grüne) als Sprecherin des Jugendausschusses gemacht, als sie mit Schülern politische Rollenspiele machte. „Es hat allen Spaß gemacht. Ich habe sie dann in den Jugendausschuss eingeladen, aber keiner kam. Die Lehrer sagten: ‚Es ist Interesse da, aber nicht abends‘.“ Einen möglichen neuen Ansatz verspricht sich Ortsamtsleiterin Karin Mathes von der Nachfolgerin von Thorben Heitzhausen: „Sie würde gerne Flüchtlingsarbeit mit Jugendlichen machen.“